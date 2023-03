Emma Heming dedicó este emotivo mensaje a su esposo Bruce Willis por su cumpleaños (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Emma Heming, esposa de Bruce Willis, dedicó un emotivo video y mensaje al actor, enfermo de demencia frontotemporal, quien el domingo cumplió 68 años.

“Hoy es uno de esos días de sentir el dolor y la tristeza. Pero el lado positivo o la otra cara de la moneda es que soy muy afortunada de sentir su calidez y amor dirigidos a mi esposo y a nuestra familia”, escribió Emma, quien ha estado casada durante 13 años con el actor hollywoodense.

“Veo sus mensajes, sus historias que comparten, y todo lo que puedo decir es gracias. Su conexión me ayuda y espero que los ayude un poco a saber que los veo y también entiendo profundamente su viaje”, dice Heming en el mensaje que acompaña al video.

En la grabación, Emma Heming dice:

"Así que hoy es el cumpleaños de mi esposo. Empecé la mañana llorando. Como pueden ver por mis ojos hinchados y mi nariz mocosa, creo que es importante que vean todos los lados de esto.

"Siempre recibo este mensaje o la gente siempre me dice: 'Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces'". No tengo elección. Me gustaría tenerla. Pero también estoy criando a dos niños en esto”, dice Emma, y añade:

"Así que a veces en nuestras vidas tenemos que ser como personas grandes y hacerlo. Y eso es lo que estoy haciendo. Pero tengo momentos de tristeza todos los días. Duelo todos los días. Y realmente lo siento hoy en su cumpleaños".

Mientras contiene el llanto, continúa: "Así que trabajé en este reel que estoy publicando para el cumpleaños de mi esposo. No sé por qué lo hago, porque los videos son como un cuchillo en mi corazón.

"Pero tanto como lo hago por mí, lo hago por ustedes. Porque sé cuánto aman a mi esposo y –no llores, Emma– pero significa mucho para mí, así que gracias".

Más tarde, compartió otro reel amenizado con la canción 'As' de Stevie Wonder, en el que comparte videos de su convivencia con el actor y su familia.

“Él es amor puro. Él es tan amado. Y siempre lo amaré. Feliz cumpleaños mi dulce corazón. Mi deseo de cumpleaños para Bruce es que continúen manteniéndolo en sus oraciones y vibraciones más altas porque su sensible alma de Piscis lo sentirá. Muchas gracias por amarlo y cuidarlo también”, dice Emma Heming en el texto con el que acompaña el video.

En marzo de 2022 se anunció el retiro de Bruce Willis, después de que le diagnosticaron afasia y después se dio a conocer que padece demencia frontotemporal.