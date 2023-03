Poderoso cierre de Vive Latino: Red Hot Chili Peppers, Los Bunkers, Enjambre y Pesado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival Vive Latino tuvo un poderoso cierre a broche de oro este domingo en el Foro Sol, siendo estelarizado por los Red Hot Chili Peppers, Los Bunkers, Enjambre y grupo Pesado.

La presencia de 80 mil personas se percibió desde que abrieron las puertas del encuentro en su segunda y última fecha del Vive, desplegando una extensa variedad de proyectos sonoros para todos los gustos.

El slam sacudió a las almas festivas ante los primeros acordes de Lost Acapulco, al igual hizo lo propio la agrupación nipona Tokyo Ska Paradise Orchestra en tremendas danzas que disfrutaron los asistentes.

La banda nipona Tokyo Ska Paradise Orchestra enciende la segunda fecha del festival #ViveLatino #VL23 uD83DuDD25uD83CuDFBC pic.twitter.com/j2SbjjL54u — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) March 19, 2023

Al atardecer el Escenario Indio relucía pletórico para el ansiado retorno de la aclamada banda chilena Los Bunkers. Las emociones detonaron al observarse a sus integrantes Álvaro López, Mauricio Durán, Francisco Durán, Gonzalo López y Mauricio Basualto.

El show mágico viajó entre nostálgicas rolas exitosas y nuevas creaciones. Agradecidos con la apasionada fanaticada contemplaron para su arranque “Miéntele” y “No me hables de sufrir”.

Adicionaron “Una nube cuelga sobre mí”, “Rey”, “Ahora que no estás” y “Nada nuevo bajo el sol”. Cada corte fue coreado a todo pulmón oyéndose “Llueve sobre la ciudad”, “Bailando solo” y “Ven aquí”.

Hace 9 años tocábamos juntos por última vez y precisamente en este escenario.



Es emocionante ver cómo hemos seguido conectados con nuestro público mexicano durante todo este tiempo gracias a las canciones uD83CuDFB6



¡Se siente el @ViveLatino! Viva #México uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD25#VenAquí #LosBunkers pic.twitter.com/0Kc1xiYZQq — Los Bunkers (@Los_Bunkers) March 20, 2023

El estallido catártico alcanzó el punto máximo cuando el reloj marcaba las 20:00 horas para recibir a la banda esperada Red Hot Chili Peppers. El líder Anthony Kiedis emergió con sus inseparables camaradas Flea, Chad Smith y John Frusciante, para encender en “Around the world” y “Dani California”.

El cuarteto angelino brindó una delirante gala de rock desprendiendo “Scar tissue”, “Aquatic mouth dance” y “Soul to squeeze”. Todos los músicos brillaron en espléndidas ejecuciones. Las multitudes apretujadas en el escenario principal escucharon “Californication”, “Carry me home” y “By the Way”. Una breve pausa de supuesta despedida y el clamor multitudinario los retornó velozmente a escena para regalar “Under the bridge” y “Give it away”.

Explosivo show ofreció Red Hot Chili Peppers en la segunda fecha del #ViveLatino #VL23 uD83DuDD25uD83CuDFB8 pic.twitter.com/Y69tKyCD0D — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) March 20, 2023

La fiesta continuó con la agrupación zacatecana Enjambre al mando de Luis Humberto Navejas. Deleitaron en “Dulce Soledad”, “Vida en el espejo”, “Nueve” y “Madrugada”.

El encuentro alcanzaba finiquito en el Escenario Indio con una descarga de sonidos electrónicos a cargo del Dj londinense Paul Oakenfold. En el Escena Indio los regios del grupo Pesado concluyeron al son de “A chillar a otra parte” y “Mitad y mitad”, alargando la pachanga en un inagotable bailongo que sobrevoló las dos de la madrugada.

El desfile de bandas fue apreciado en cinco tablados, el principal Escenario Indio, sumando los alternos Escenario Escena Indio, Escenario Claro Música, Carpa VL y Carpa Intolerante. Integraron el espacio del humor Casa Comedy y un cuadrilátero de Lucha Libre.

Durante la entrega dominical destacaron los actos de Los Pericos, The Black Crowes, Real De Catorce, Kase.O, Resorte, Monsieur Periné, Las Ligas Menores, Los Dynamite, Kinky, Amandititita y Vivir Quintana. El Vive Latino 2023 finalizó con la satisfacción de la gente que espera una próxima edición.