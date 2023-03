Chumel Torres pide a abogados de Gloria Trevi que dejen de amenazar a su trabajadora del hogar

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El influencer Chumel Torres, demandado por daño moral por la cantante Gloria Trevi, pidió a su equipo de abogados, encabezado por Sergio Ramírez, que dejen de amenazar a su trabajadora del hogar.

“A la atención de @GloriaTrevi Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ira a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajador del hogar. Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto”, indicó en un hilo de Twitter.

A la atención de @GloriaTrevi



Le pido de la manera más atenta diga a sus abogados que dejen de ir a mi casa cuando saben que no estoy y amedrenten a mi trabajadora del hogar.

Me parece de una bajeza usar el poder para asustar a quién no tiene nada que ver en esto. pic.twitter.com/1PvRtGP534 — Chumel Torres (@ChumelTorres) March 21, 2023

Comentó que todos los días, a la una de la tarde, su equipo de Radio Fórmula le recibe lo que ella quiera.

El 18 de enero, poco más de un mes después de que Sergio Ramírez, abogado de la cantante Gloria Trevi, anunció que levantaría una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra el influencer Chumel Torres, esta tarde fue oficializada por daño moral.

Esta denuncia que había sido anunciada desde el 5 de diciembre de 2022 se debió a que Torres publicó en su cuenta de Twitter un chiste sobre la artista, respecto al caso de trata de personas en el que fue involucrada, en el 2000 y del que salió absuelta.

Aunque Torres se ha negado a declarar al respecto, este día publicó varios tuits que fueron interpretados como su respuesta a la demanda.

“Ya no me demanden. O bueno. Atiendan sus demandas primero y luego ya”, publicó en un tuit.

Ya no me demanden.



O bueno.



Atiendan sus demandas primero y luego ya. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 17, 2023

“Ten fe y la conciencia tranquila. Dios hará el resto. Síguele dando, papi. Se pone mejor”, añadió en otro tuit.

Ten fe y la conciencia tranquila. Dios hará el resto.



Síguele dando, papi. Se pone mejor. — Chumel Torres (@ChumelTorres) January 17, 2023

Ese 5 de diciembre de 2022, en entrevista en el programa “De Primera Mano”, el abogado señaló que Torres ha atacado en múltiples ocasiones a Trevi, por el caso de trata de personas en el que estuvo involucrada y por el que fue detenida en el año 2000 junto a Sergio Andrade bajo los cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Estuvo presa durante cuatro años y cuando salió fue absuelta de los cargos.

Esta misma semana estaremos presentando demandas por daño a la moral, denuncias por cuestiones de violencia de género. Ha habido ataques fuertes a su persona que han dañado su patrimonio”, comentó.

Dijo que durante años no ha logrado conseguir patrocinadores para sus conciertos, porque los medios la han atacado y la han vinculado a la trata de personas, pese a la exoneración por parte de las autoridades.

Indicó que el área especializada en violencia de género de la fiscalía llevará el caso y que además tiene un papel que la exonera de los delitos, pero diversas personas, en los medios de comunicación, han hecho comentarios negativos contra ella.

El abogado destacó que los ataques contra su cliente son con afirmaciones que no tienen manera de comprobarse. Explicó que la demanda busca determinar que el tema no solo representa un daño moral para Trevi, sino que hay violencia de género.

“Hay una cuestión que tendrá que verse dentro de los juzgados. Los ataques, sobre todo, en cuestión de género que ha llevado a cabo él y con aseveraciones sin ningún sustento legal, ni jurídico, ni personal, mediante los cuales él pueda aseverar los hechos que ha venido atacando y llevando a cabo acciones que han lastimado gravemente la imagen púbica como cuestiones emocionales y psicológicas”, señaló.

El litigante señaló que también se demandará a otras dos personas, pero no quiso revelar los nombres porque todavía no se presentan los recursos legales correspondientes.

#GloriaTrevi emprenderá acciones legales contra #ChumelTorres por daño moral, tras hacer chiste sobre ella uD83DuDE31https://t.co/3Krffo4Sts — GUSTAVO ADOLFO INFANTE (@GAINFANTE) December 6, 2022

Fue el 16 de mayo pasado que Torres publicó en Twitter: “Gloria Trevi no canta chido, pero TRATA”.

El 4 de enero pasado, casi dos décadas después de que un juez absolviera a la cantante Gloria Trevi de corrupción de menores para atraerlos a una red sexual secreta en México, dos personas la demandaron de manera civil en Los Ángeles, California, por el mismo delito que era conseguir a niñas menores de edad para su exproductor Sergio Andrade.

La nueva denuncia, obtenida por la revista Rolling Stone en exclusiva, fue presentada el 31 de diciembre de 2022, antes de la fecha límite de tres años antes de su expiración en el estatuto de limitaciones en los reclamos de agresión sexual infantil en California.

“Ni Trevi ni Andrade se nombran específicamente en la demanda, pero está claro que son los dos principales acusados según los detalles, incluidos los conciertos que Trevi tocó en la década de 1990 y los álbumes que grabó”, señaló la nota de Rolling Stone.

Los dos demandantes alegaron que tenían 13 y 15 años, respectivamente, cuando Trevi se les acercó en público y los atrajo para que se unieran a un supuesto programa de capacitación musical de Andrade, promocionándolo como una oportunidad de élite para crear estrellas.