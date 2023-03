Retiran cargos al artista Filogonio Naxín; llama a la reflexión sobre racismo y discriminación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luego de que el artista Filogonio Naxín denunciara abuso policiaco y el gremio cultural enviara una carta a autoridades capitalinas condenando el abuso, el pintor y promotor cultural mazateco informó que le retiraron los dos cargos que le imputaban y llamó a la reflexión sobre la discriminación y el racismo; afirmó que “si uno lucha, podemos ir construyendo un mejor futuro”.

Lo anterior lo dio a conocer en una carta publicada ayer en sus redes sociales, medio por el cual también narró cómo el 12 de marzo agentes de la policía lo “pasearon” durante más de una hora, golpearon e insultaron (con frases como “pinche indio”) por no ceder a una extorsión tras “rozar” un semáforo, pues el artista aceptó que se llevaran el coche al corralón y pagar la multa respectiva antes de acceder a ello.

Tras ello, al menos 300 artistas de diversas disciplinas, investigadores, promotores, gremio cultural y ciudadanos en general, exigieron “una investigación rigurosa y castigo a elementos de policía capitalina” por extorsión, amenazas, violencia y detención ilegal al artista Filogonio Naxín.

Entre los firmantes estuvieron el actor Daniel Giménez Cacho; la escritora Elena Poniatowska; los artistas visuales Antonio Gritón, Polo Castellanos, Giovanni Ríos Castro, Mayra León, Demián Flores, Rosa Borras Canadell, Diana Aura López; los promotores culturales Jorge Panameño y Enrique Aguilar; la investigadora en artes escénicas Patricia Chavero; la crítica de artes Ingrid Suckaer; así como integrantes del colectivo Taller de Gráfica Luna Corda.

Además de la poeta y artesana Natalia Toledo; la bailarina Mirna Roldán; el historiador Víctor Gayol; las gestoras culturales Ana Victoria Hernández Contreras, Citlalli Castillo y Andrea Cedillo; la periodista Adriana Malvido, y la músico Naoli Esperón Mudy, entre muchos otros.

Ahora, el artista narró que lo liberaron de dos multas y agradeció el respaldo de la comunidad cultural, entre ellos de Ishtar Cardona y Antonio Gritón, de la periodista Adriana Malvido y de la ciudadanía en general, se lee:

“Aún falta darle seguimiento a la parte de la salud y del resarcimiento psicológico, eso será un trabajo despacio, sin embargo hoy me siento motivado por saber que si uno lucha y si uno no deja que las cosas negativas se queden así nomás, podemos ir construyendo un mejor futuro. Y vamos a esforzarnos al lado de Olga Noriega, Isme del Istmo, José Luis Castro, Patricia Galindo Reyes, a que esto que desgraciadamente ocurrió, sirva como precedente de justicia para la comunidad cultural que con nuestro trabajo hacemos de esta una mejor ciudad.

“Finalmente llamo a la reflexión sobre el racismo y la discriminación que sigue siendo un dolor que nos aqueja y a todos, ya que con todo el apoyo que he tenido le hemos podido dar buen cause, pero ¿qué pasa con todos esos hombres y mujeres que no encuentran ecos en sus gritos? ¿Qué pasa con toda esa violencia que se vive desde el Estado, desde sus instituciones que deberían procurarnos un cuidado? Es por eso que yo también partiré de esta experiencia... veré como puedo aportar para que este sea un país menos racista y menos injusto”.

También el día de ayer la periodista Adriana Malvido dedicó su columna en el diario "El Universal" al promotor cultural, “Filogonio Naxín, en las garras de la discriminación y el abuso”, relatando cómo conoció al artista hace tres años, su trabajo y cosmovisión, su taller y su familia, y luego de recordar el abuso del que fue objeto el artista, lanzó una crítica-llamado de atención a las autoridades, se lee:

“Y Filogonio, que desarrolla un proyecto en la sala de Etnografía a invitación del Museo Nacional de Antropología, que ha mostrado su obra en más de 30 exposiciones y abre un espacio artístico gratuito… no ha recibido ni una llamada de las autoridades culturales. ¿En dónde está la Secretaría de Cultura? Mientras la denuncia recorría las redes, Alejandra Frausto celebraba la inauguración de la nueva tienda de Fonart en Los Pinos, ‘la residencia oficial del pueblo de México’”.