"Gracias, presidente": así respondió Joaquín Cosío a las críticas de AMLO a "¡Que viva México!"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Joaquín Cosío ironizó sobre la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera, en la que aseguró que la película "¡Que viva México!" del cineasta Luis Estrada es para el "consumo de los conservadores" y la tildó como un "churro en contra nuestra".

Cosío forma parte del elenco de la película que también protagoniza Damián Alcázar.

El actor conocido por su papel de El Chochiloco en la cinta “El infierno”, también de Luis Estrada, ha sido crítico de López Obrador.

Desde su cuenta de Twitter, Cosío retuiteó una opinión del investigador Tito Garza Onofre: “Tanto oficialismo como oposición, Morena y Va por México, están por permitir una reforma regresiva en materia de derechos humanos al limitar las facultades del Tribunal Electoral. Sin discusión y solo viendo por ellos mismos. Se jactan de ser diferentes pero son igualitos”. El actor la complementó con la frase: “No. Son peores”.

En su conferencia de este miércoles, López Obrador consideró que la película de Estrada es para consumo de los conservadores y les va a ir bien.

“Tengo problemas con ese director porque de esas películas que vi, no soy muy aficionado al cine, pero lo lamento porque es arte, buen gusto, porque en la realidad en la que vivo no me hace falta más drama, pero una de las últimas películas (de él) que vi fue El infierno y me pareció clasista y racista”, sostuvo.

#AMLO: La película "Que Viva México", es un "churro" que está en contra nuestra. pic.twitter.com/HYEu1GsSps — Ana Luisa (@HNoticiasMX) March 29, 2023

“Estaba yo viendo una película, un ‘churro’ en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores; le va a ir muy bien a la película (...) cineastas buena onditas, progres buena onditas”, dijo López Obrador, quien elogió a Alcázar.

“Sí, Damián es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo, es algo excepcional, pero el director y todos los demás ahí son así, progres buena ondita”.

En Twitter, Cosío ironizó “agradeciendo” la declaración del presidente, la cual consideró como “promoción espontánea” a la película.

“Gracias, Lopez Obrador, por promover “Que Viva Mexico”. Siempre supe que tú también eras buena ondita! Digo no creo que sea un churro como dices pero siempre se agradece la promoción espontánea. Gracias, Presidente! @lopezobrador_”, tuiteó Cosío.