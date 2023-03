Hocico presentará “HyperViolent” en el Lunario

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agrupación mexicana de estilo electro dark, Hocico, presentará su reciente discografía “HyperViolent” este sábado 4 de marzo en el Lunario del Auditorio Nacional, show que significa la antesala de lo que serán sus festejos de 30 aniversario.

El ensamble que se conforma por los primos Erk Aicrag (voces) y Racso Agroyam (sintetizadores), creadores de este proyecto surgido en la ciudad de México en 1993, a lo largo de su carrera han cosechado aceptación y éxito en Europa, especialmente en Alemania.

En entrevista para Proceso, Racso adelantó que ya están preparando la celebración de sus tres décadas:

“Será algo súper en grande, solamente esperamos pasar lo del Lunario que hicimos sold out, estamos muy contentos de empezar así parte de la celebración. Va a ser un festejo en grande en la Ciudad de México para el próximo año. Nos va a llevar tiempo, tenemos muchas formas de cómo mostrar a Hocico, no solamente con visuales en vivo, traeremos gente de Alemania, ya estamos avanzados en eso”.

“HyperViolent” (2022) es un disco brutal y crudo como les caracteriza, donde experimentan ritmos como en su rola “Odio Bajo el Alma” versionada a mariachi, un cover rocker para “N.W.O.” en tributo a Ministry y “Crown of Knives” estilizada en sonidos black metal.

“Le agregamos la cereza, un poco de ese toque mexicano al disco, fue un experimento, ya lo habíamos hecho anteriormente pero no en estudio. ‘Odio Bajo el Alma’ es un himno y tratamos de hacerlo en versión mariachi. Cada canción es un mundo, el cover a Ministry suena rockero. Tenemos un tema black metal, es el nivel de agresividad al que hemos llegado, las computadoras pueden sonar brutales sin usar guitarras”, comentó Racso, destacando el corte “Broken Empires” que aparecerá en la película Silent Night del cineasta hongkonés John Woo.

En sus orígenes Hocico abordaba el lado oscuro y violento de la Ciudad de México, actualmente desentraña el caos mundial:

“La híper violencia ya se desató, no la podemos ocultar todo mundo está enterado, inclusive la violencia del virus vino a arrasar, vino a dominar, todos fuimos sometidos. Parte de eso viene en las canciones, la sociedad está siendo hackeada por la tecnología y las redes. El cambio climático está afectando, tratamos de englobar lo que estamos viviendo de nuestros tiempos en cada disco. ‘HyperViolent’ tiene mucha violencia, los imperios actuales también se han desatado, lo que nunca pudimos esperar se desencadenó como en un tipo de apocalipsis. Está todo el mundo de cabeza, es la reflexión de esta era”.

Sobre la aprobación de la que gozan y en especial en tierras teutonas, subrayó que “tratamos de que no seamos profetas en otra tierra, Alemania ha sido nuestra segunda casa, nuestra disquera es alemana. Hocico se fue metiendo, fuimos evolucionando en forma gradual de todo nuestro concepto, desde ‘Odio Bajo El Alma’ (primer disco) hasta ‘HyperViolent’ son brincos cuánticos, nuestro mundo es electrónico y hemos tocado cosas que nadie se aventura. Me gusta, me encanta experimentar, tratar de ampliar la gama de estilo, de sonidos y ambientes, ‘HyperViolent’ no es la excepción. No es una regla, pero no tenemos límites”.

Mirando hacia el futuro vislumbra a Hocico dirigiéndose en una larga carrera junto a su primo:

“Nos faltan más años, vamos a seguir, hay creatividad, no se ha muerto, hemos pasado por varias situaciones, inclusive componer a distancia y Hocico sigue vivo. Cuando hacemos un álbum nos queda tan bien, es como una nueva droga y química, entonces no hay fin, llegamos a 30 años, no nos pudimos imaginar, depende de qué tanto amamos la música y la pasión que tenemos por crear y compartir, no hay poder de dividir a Hocico. Hasta ahorita nos seguimos sintiendo jóvenes y con ideas, incluso ya estamos trabajando cosas nuevas. Lo que falta es que Hocico no se acabe, todavía no somos leyendas. No se ha podido detener, han pasado 30 años y no los sentimos. Todavía hay mucho futuro y cosas nuevas locas”.

Concluyó que pronto dará noticias sobre su proyecto paralelo Dulce Líquido, del que promete habrá nuevo álbum. En tanto Erk Aicrag alterna con su agrupación Rabia Sorda.