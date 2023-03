Jena Malone revela que fue violada durante el rodaje de “Los Juegos del Hambre”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz Jena Malone reveló que fue violada durante el rodaje de la película de la saga de "Los Juegos del Hambre, Sinsajo Parte 2", estrenada en 2015.

La actriz que compartió créditos con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth y Josh Hutcherson, entre otros, hace unos días reveló en su cuenta de Instagram que, durante el rodaje de dicha película, fue violada por “una persona con la que había trabajado”, dando a entender que se trataba de alguien de esa producción.

Malone confiesa que vivió un cúmulo de emociones en esa época.

“Esta foto fue tomada justo después de que me burle de Jay parte dos y tuve que despedirme de todos en el set. Estábamos rodando en una hermosa finca en el campo de Francia y le pedí al conductor que me dejara salir a este campo para poder llorar y capturar este momento.

A pesar de que esta vez en París fue extremadamente difícil para mí, estaba pasando por una mala ruptura y también fui agredida sexualmente por alguien con quien había trabajado” en el filme dirigido por Francis Lawrence, confesó.

Dijo que ella estaba agradecida por participar en ese proyecto, pero tiene un remolino de emociones que quiere ordenar.

“Ojalá no estuviera ligado a un evento tan traumático para mí, pero esa es la verdadera locura de la vida, supongo. Cómo aguantar el caos con la belleza. He trabajado muy duro para sanar y aprender a través de la justicia restaurativa, cómo hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma”, añadió.