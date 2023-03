Billie Eilish cancela concierto en el Foro Sol por lluvia. ¿Qué pasará con los boletos? (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fuerte lluvia que cayó este miércoles en la capital del país obligó a cancelar el concierto de la cantante estadunidense Billie Eilish en el Foro Sol.

Tanto las intensas precipitaciones como la incertidumbre sobre la realización del concierto hicieron que tanto la cantante como el Foro Sol se convirtieran en tendencia en redes sociales.

#ÚltimaHora #BillieEilish canceló su concierto de esta noche en el #ForoSol tras fuerte lluvia. “¿Ya vieron la tormenta? No es seguro para mí ni para ustedes pero gracias por estar aquí”.



uD83CuDFA5 @mjespinosa12 pic.twitter.com/7nyMWBPWtI — Ibero 90.9 FM (@Ibero909FM) March 30, 2023

En las principales comunidades virtuales se viralizaron los videos del fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad y de cómo afectó a los asistentes al Foro Sol.

uD83DuDEA8 ¡Cancelado!



Billie Eilish canceló su concierto en el Foro Sol tras el aguacero que cayó esta noche en #CDMX



uD83DuDCF9 @EventosMexicoMx pic.twitter.com/Ma8l9gpElQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 30, 2023

Programado para iniciar a las nueve, el concierto se retrasó sin que se informara si se haría una vez que pasara la lluvia o se cancelaría. Cerca de las 10, ya sin lluvia, se anunció la cancelación por motivos de seguridad.

Un hilo de la lluvia que está cayendo en el Foro Sol previo a la presentación de Billie Eilish. De momento no hay novedad, el concierto sigue en pie.#billieeilish #mex #cdmx #forosol pic.twitter.com/vuxk3Qvypo — Eventos Musicales en Mexico (@EventosMexicoMx) March 30, 2023

Sin embargo, Billie Eilish salió al escenario sin luces y anunció que interpretaría cinco canciones acústicas.

Billie Eilish cantando en acústico Lovely con ayuda de sus fans en el Foro Sol de la Ciudad de México uD83EuDD7A | #billieeilish #lluvia #CDMX #ForoSol pic.twitter.com/naZVJ9FbHn — Alan Ramírez (@ramirez7alan) March 30, 2023

“Gracias por estar aquí bajo la lluvia… espero que, si les parece bien, no es mucho, pero… ¿estarían de acuerdo en que Finneas y yo toquemos unas cinco canciones acústicas?”, declaró Billie Eilish.

"Billie Eilish":

Porque su show en el Foro Sol se canceló debido a las condiciones climáticas y entonó 5 canciones acústicas para la audiencia. pic.twitter.com/mTAJx9LpSZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) March 30, 2023

Así, la vocalista interpretó When The Party is Over, Everything I Wanted, Ocean Eyes, Lovely y Happier than Ever.

Será reprogramado

La empresa Ocesa difundió un comunicado en el que detalló las causas de la posposición y en el que anunció que el concierto sería reprogramado para una fecha próxima.

“Por lluvia y fuertes vientos, se reprograma el concierto de hoy de Billie Eilish en el Foro Sol. Las condiciones meteorológicas registradas hoy en la Ciudad de México impiden que el concierto de Billie Eilish, programado para este 29 de marzo en el Foro Sol, pueda realizarse y eso nos obliga a posponerlo para una nueva fecha cercana.

“Billie Eilish, como es del conocimiento público, está en el recinto junto con el equipo de producción y tenía toda la intención de hacer su presentación. Sin embargo, tras la evaluación de las condiciones, fue informada que esto sería imposible con fines de salvaguardar la seguridad de los fans en el contexto de lluvia y fuertes vientos”, destaca el comunicado.

“Te pedimos guardar tus boletos, ya que serán válidos para la nueva fecha. Si aun así deseas solicitar tu reembolso, una vez publicada la nueva fecha, ingresa a ticketmaster.com.mx y en la sección "Mis boletos" dentro de tu cuenta Ticketmaster, utiliza el botón de ayuda donde tu solicitud será atendida.

“Si realizaste tu compra en taquillas o Centros Ticketmaster, podrás acudir a solicitar tu reembolso a partir de una semana despues de publicada la nueva fecha, en el mismo lugar donde realizaste tu compra”.

El comunicado pide visitar el enlace https://helpticketmaster.com.mx/hc/es-mx/articles/6120032009745-politica-de-compra.