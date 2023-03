La película "¡Que Viva México!" denuncia boicot de AMLO: "tratan de sabotear su exhibición"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cuenta oficial en Twitter de la película “¡Que Viva México!” acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de llamar a boicotear la más reciente producción del director Luis Estrada.

En una serie de tuits, “¡Que Viva México!” responde a las declaraciones del mandatario en su conferencia mañanera del miércoles.

"Es para consumo de los conservadores y les va a ir bien. Tengo problemas con ese director (Estrada) porque de esas películas que vi, no soy muy aficionado al cine, pero lo lamento porque es arte, buen gusto, porque en la realidad en la que vivo no me hace falta más drama, pero una de las últimas películas (de él) que vi fue El infierno y me pareció clasista y racista”, dijo López Obrador.

“Estaba yo viendo una película, un ‘churro’ en contra nuestra, pero para consumo de los conservadores; le va a ir muy bien a la película (...) cineastas buena onditas, progres buena onditas”, añadió.

En la respuesta de la cuenta institucional de “¡Que Viva México!” se describe al Ejecutivo como el “Primer Crítico de Cine del País” y se revela que hubo obstáculos por parte de la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía con el fin de evitar que la película se filmara en este sexenio.

“El Presidente de México, @lopezobrador_ , sin haber visto la película ¡Que Viva México!, la calificó como ‘Un churro’ (sic). Y además calificó al Director Luis Estrada, entre otros adjetivos, de ‘Progre buena-ondita, clasista y racista’.

Lo grave del asunto no son los adjetivos, (el que se lleva se aguanta), sino que desde la Presidencia de la República, se llame a boicotear una película que, buena o mala, sólo hace uso del derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución. pic.twitter.com/PWCeXrmOOr — ¡Que Viva México! (@QueVivaMexico__) March 30, 2023

“Lo grave del asunto no son los adjetivos, (el que se lleva se aguanta), sino que desde la Presidencia de la República, se llame a boicotear una película que, buena o mala, sólo hace uso del derecho a la libertad de expresión que consagra la Constitución.

“Pero también deja en claro que todos los obstáculos que pusieron en @culturamx e @imcine, (¿o alguien de más arriba?), tenían la clara intención de impedir que la película se filmara este sexenio para no incomodar al Primer Crítico de Cine del País; y al no haberlo podido conseguir, ahora tratan de sabotear su exhibición”, dice la cuenta oficial de la película, en la que se comparten ilustraciones de la película con imágenes alusivas a López Obrador.

El hilo termina con la frase: “Así las cosas y ¡Que Viva México!, Cabrones”.

Como posdata, la cuenta comparte un texto escrito por Luis Estrada antes de que filmara la película, en el que dice “porque si como país, por fin logramos consolidar un nuevo régimen que se presume democrático y progresista, la tolerancia a la crítica y el respeto irrestricto a la libertad de expresión, debieran ser el sello que los distinga de los gobiernos anteriores”.

En el tuit que acompaña al texto se advierte: “spoiler: nos equivocamos”.