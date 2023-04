Billie Eilish, mágico show después de la tormenta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la tremenda tormenta del pasado miércoles que impidió que la estrella estadunidense Billie Eilish se presentara en esta ciudad, la noche de este jueves Tláloc concedió tregua para un mágico show reuniendo alrededor de 51 mil 100 fans que retornaron al Foro Sol.

La espera valió la pena al reprogramar la presentación que forma parte de la gira “Happier than ever”, llegando puntualmente las multitudes que en esta nueva oportunidad sin contratiempos arribaron al recinto de la alcaldía Iztacalco.

Poco después de las 19:15 horas saltó Billie en una marejada de griteríos ensordecedores, moviendo los cuerpos extasiados al ritmo de “Bury a friend”, “I didn’t change my number” y “NDA”.

La joven talentosa de 21 años originaria de Los Ángeles, California, agradeció a su fanaticada por la espera:

“¿Quién estuvo aquí anoche en la tormenta? ¡Gracias por regresar!”.

Los aullidos generalizados cobijaron a la cantante que interpretó “Therefore I am” y “My strange addiction”. El set también consideró las delirantes “Idontwannabeyouanymore” y “Lovely”.

Después de la tremenda lluvia del miércoles, la estrella Billie Eilish ofreció mágico show la noche de este jueves en el #ForoSol ante 51 mil 100 fans.

La producción fue reluciente, una plasma central fondeaba las historias conceptuales de Eilish. El viaje alucinante destacó por las luminarias, generando atmósferas de ensueños. Acudió un público en su mayoría de su generación, especialmente de chicas que se identifican con su sensibilidad, viéndoseles acompañándose de sus padres. El inmueble relucía prácticamente lleno a pesar de que se postergó la celebración. Cada minuto fue gozado en un incesante estallido de emociones.

Billie fue en todo momento amable y gradecida con su gente, se entregaron en comunión delirante al concierto donde se sintió “You should see me in a crown”, la delicadeza de “Billie bossa nova” y “Goldwing” en una ola de lucecillas de celular que a su vez delineó “Xanny”.

Hicieron temblar los brincos enloquecedores de los respetables en “Oxytocin” y la noche de un clima fresco avanzó en “Ilomilo”.

Cautivó una sesión acústica acompañándose de su aclamado hermano Finneas O’Connell en la guitarra, rasgando los corazones en “I love you” y “Your power”.

Sorprendió a las multitudes al aparecer flotando en una grúa en medio de la plancha del foro escuchándose “OverHeated”, “Bellyache” y “Ocean eyes”. Retornó al tablado principal para brindar “Getting older”, “Lost cause”, “Bitches broken hearts” y “When the party’s over”.

La buena vibra borboteaba hasta el último rincón retumbando “All the good girls go to hell” y “Everything i wanted”.

El ocaso alcanzó los finiquitos en el tremendo hit “Bad guy”, culminando inexorablemente en “Happier than ever”. Billie Eilish al filo del escenario rendía reverencias de gratitud y recogía algunos obsequios que sus fieles le arrojaban. Visiblemente contenta, huyó en estruendosos rugidos de satisfacción después de casi dos horas de exitoso espectáculo.