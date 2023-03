El rapero regio Dharius, estrella del Vive Latino 2023

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La escena musical del rap y hip hop en la actualidad goza de una amplia aceptación y uno de sus mejores momentos, ofreciendo una extensa diversidad de artistas gustados especialmente por las nuevas generaciones.

El rapero y hip hopero Alan Alejandro Maldonado Tamez, alias Dharius, comentó en entrevista vía Zoom para Proceso respecto a esta gloriosa época para el género:

“Está en su mejor momento, tiene de unos cinco años que ha ido evolucionado a un paso más rápido de lo que evolucionó los años anteriores. El Cartel de Santa fue uno de los primeros, antes estaba el Control (Machete). Luego del 2010 y 2012 fue cuando empezaron a salir muchos raperos, después me separé del Cartel y vi cómo fue evolucionado la escena. Esa evolución se puede ver en el cartel del Vive Latino, hay muchos raperos, va a estar cerrando Alemán, va estar el Neto Peña. Está tomando un lugar más grande y elevado el rap en los carteles de los festivales”.

Ante las críticas de las que ha sido tachado el género del rap y hip hop por reflejar la realidad citadina y de violencia, el cantor señaló que jamás ha pretendido incidir en apología alguna:

“Escribo lo que vivo, en todas mis canciones nunca he querido dar ningún mensaje, ni dar buena influencia ni mala, son rolas para cotorrear. Las rolas son para divertirse, tengo algunas de fiesta, también la banda se identifica con lo que se logra trabajando. Tenemos de todo, en los últimos discos he sacado rolas de amor, de diferentes tipos, no es como antes de que sólo hablaba de que estaba en la calle con la banda, ha cambiado mi forma de vivir, no es lo mismo cuando tenía 20 años, tengo mi familia, tengo otra forma de ver las cosas, ando en el jale y de fiesta, pero más tranquilo, se ve reflejado en las canciones”.

El cantautor regio de 38 años nacido el 24 de septiembre de 1984, enmarcó que entre sus logros alcanzados está la independencia artística como es con la creación de su disquera propia, El Clan Records.

Un camino fructífero

El artista en sus orígenes formó parte del Cartel de Santa, proyecto surgido en 1999 y actualmente integrado por el polémico Eduardo Dávalos de Luna “Babo” y Román Rodríguez “Mono”.

“Me siento con madre, la verdad nunca me he arrepentido de haberme separado del Cartel de Santa, con todo lo que he logrado”, expresó Dharius sobre su carrera solista que erigió desde hace 10 años, cuando rompió relación con el proyecto comandado por “Babo” y “Mono”.

Incluso, descartó pretender regresar o trabajar nuevamente con sus antiguos compañeros, pues “ya pasaron muchos años, ellos están muy bien, no creo que se diera ese reencuentro. Las nuevas generaciones me identifican por mi proyecto de solista, ya sacamos tres discos y vamos por el cuarto”.

El rapero oriundo de Monterrey, Nuevo León, recientemente recibió 10 reconocimientos por certificaciones en ventas digitales de discos de oro, platino y triple platino. “Cuando Todo Acaba” es su reciente discografía (2022), logrado arraigo en los jóvenes y siendo reproducida en más de 123 millones de ocasiones en la plataforma Spotify, a unos meses de que se estrenó.

A su vez, en 2022 concretó una extensa gira en Estados Unidos y para el presente 2023 ya prepara un amplio recorrido en nuevas ciudades del país vecino. Para esos espectáculos se acompañará de C-Kan y MC Davo en más de 20 localidades, incluyendo Tulsa, Cleveland, Indianápolis, Reno, Colorado y Riverside.

Previamente participará en el próximo festival Vive Latino en su edición 2023 para el día sábado 18 de marzo, donde iniciará su tour:

“Vamos a estrenar nuevo show en el Vive Latino y de ahí puro pa’ arriba. Antes era más rockero el rollo en el Vive, eso ya ha quedado atrás, a la raza ya les gustan varios géneros. Ese logro es por las redes sociales y plataformas digitales, hay mucha exposición de la música, a todos nos gustan más géneros de los que nos empezaban a gustar desde chavitos”.

Entre sus proyectos apuntó que busca dejar de componer canciones por encargo e incluso alejarse de los escenarios, “a futuro me quisiera ver retirado, en dos o tres años, poder dejar de tocar, dejar de hacer canciones presionado por contratos”.

Concluyó que su carrera la enfocará a su disquera, produciendo talentos emergentes tanto de raperas y raperos:

“El retiro no es del todo, quiero seguir apoyando el movimiento con El Clan Records. También hay varias raperas aquí en México y todas partes, no muchas conocidas, las mujeres rapean y está chido, no falta mucho para que salgan más, andan rifando”.