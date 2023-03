Creed III domina la taquilla en EU

ETADOS UNIDOS (AP).-“Creed III” fue la película más taquillera este fin de semana en Estados Unidos, reemplazando a “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y superando tanto las expectativas como los resultados de los dos primeros episodios de esa serie

“Creed III” ganó 58 millones de dólares al estrenarse en 4 mil 7 salas en Norteamérica, según estimados difundidos el domingo. Los analistas habían calculado que recaudaría unos 30 millones. El primer “Creed” debutó con 29 millones en 2015 y “Creed II” debutó con 35 millones en 2018.

Michael B. Jordan hizo su debut como director con “Creed III” en que Adonis pelea contra un amigo de la infancia, Dame, protagonizado por Jonathan Majors. Es la primera versión de Rocky o Creed que no cuenta con la actuación de Sylvester Stallone.

Esta fue la más costosa de todas las películas “Creed”, pues se reportó que su presupuesto de producción fue de unos 75 millones de dólares, comparado con las anteriores que fueron de 35 millones y 50 millones.

“Ant-Man 3” quedó de lejos como la segunda, en su tercer fin de semana en los cines.

En tercer lugar quedó “Cocaine Bear” con 11 millones de dólares en su segundo fin de semana en los cines, para un total doméstico de 41.3 millones de dólares.

De cuarta llegó “Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To The Swordsmith Village” con 10.1 millones de dólares.

“Jesus Revolution” quedó de quinta con 8.7 millones. La película, protagonizada por Kelsey Grammer, lleva dos fines de semana en los cines, con un total de 30.5 millones de dólares, cuando su presupuesto de producción fue de 15 millones. —- Lindsey Bahr en Twitter: www.twitter.com/ldbahr.