Murió el historiador Enrique Florescano, exdirector del INAH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Poseedor de una amplia trayectoria académica, editorial e institucional relacionada con los diferentes periodos históricos del país, particularmente el prehispánico, el historiador Enrique Florescano Mayet, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) entre 1977 y 1982, falleció a los 85 años.

Originario de San Juan Coscomatepec, Veracruz, realizó estudios de licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana (UV), maestría en Historia en El Colegio de México (Colmex), y el doctorado en la Escuela Práctica de Altos Estudios en Universidad de París, Francia, donde, según un comunicado del INAH, tuvo como uno de sus grandes referentes de la Escuela de los Annales al historiador francés Fernand Braudel.

Miembro de la Academia Mexicana de Historia y fundador de la revista “Nexos”, Florescano recibió en diciembre de 2021 el Premio Alfonso Reyes.

Entrevistado por Proceso, habló de la crisis en el INAH, que entonces recibía el impacto de un recorte presupuestal del 75%:

“Es que simplemente no se le pagó el incremento de la inflación y se redujo su presupuesto, pero se ha ido reduciendo el presupuesto en todas las instituciones de investigación de este país. Los investigadores ya no pueden hacer sus proyectos como antes, a los profesores se les ha reducido su salario, no pueden salir fuera del país porque no hay dinero para asistir a congresos internacionales, no hay contacto con el mundo exterior como lo había antes y esa es una limitación para el crecimiento de cualquier país”.

El robo

La gestión del propio Florescano al frente del INAH no estuvo exenta de polémicas y claroscuros. Y sin duda uno de los hechos que más indignación y controversia causó fue el ocurrido la madrugada del 25 de diciembre de 1985, cuando un par de jóvenes logró romper los protocolos de seguridad del Museo Nacional de Antropología y sustrajo 140 piezas arqueológicas.

Sometido a un duro interrogatorio por parte de algunos reporteros durante una conferencia de prensa, reseñada en las páginas del semanario Proceso, respondió alzando la voz ante una insinuación que buscaba considerarlo culpable:

“Yo no soy testigo clave, como usted me dice --contestó a un reportero español--, me niego a ser enjuiciado: soy responsable desde el primer día que asumí la dirección, lo soy como historiador, como funcionario y como mexicano”.

Y señaló que en todos los museos importantes del mundo, los sistemas de protección pueden ser falibles. Aunque un grupo de expertos mexicanos, hablaban desde entonces del escaso presupuesto que se le otorgaba al INAH, sólo el 0.9 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, lo cual mermaba los recursos para el cuidado del patrimonio.

Autor de obras como “Origen y desarrollo de los problemas agrarios de México 1500-1821”, “El poder y la lucha por el poder en la historiografía mexicana”, “Etnia, Estado y nación, ensayos sobre las identidades colectivas en México”, “Memoria mexicana, ensayos sobre la reconstrucción del pasado”, “Quetzalcóatl y los mitos fundadores de Mesoamérica” e “Imágenes de la Patria”.

Asimismo, coordinó la edición en varios tomos de “El patrimonio nacional de México” y “Espejo mexicano”, “Arma la historia. La nación mexicana a través de los siglos”, “Atlas del patrimonio natural y cultural de Veracruz” e “Historiadores de México en el siglo XX”.

Conmemoraciones

Doctor Honoris Causa por la UV y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Premio Nacional de Ciencias Sociales 1976, Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, de Ciencias Sociales y Filosofía y reconocido con las Palmas Académicas por el gobierno francés en 1982, Florescano encabezó en 1992 el programa conmemorativo del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos.

La discusión era entonces si se trataba de un festejo o de una conmemoración, y si el hecho histórico a recordar era la “conquista”. Hubo especialistas que señalaron que no podía conmemorarse una de las grandes tragedias de la humanidad o la masacre de millones de indígenas. Salomónico, el historiador Miguel León-Portilla propuso la idea de “Encuentro de Dos Mundos”.

Florescano consideró a su vez, en un texto en el periódico El Día, del 24 de diciembre de 1990:

“A 500 años del acontecimiento colombino, con un proceso histórico propio y una trayectoria política independiente, los mexicanos, más que deseosos de conmemorar, están interesados en revisar y analizar el sito y peso que tiene en su historia el viaje de Colón”.

En el ámbito institucional, Florescano fundó diversos seminarios en la Dirección de Estudios Históricos del INAH con apoyo de sus colegas Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, José Joaquín Blanco, Solange Alberro y Antonio Saborit, investigadores de dicha dependencia.

Durante su paso por el instituto realizó diversas reformas a la Ley Orgánica aprobadas en la Cámara de Diputados en 1985 y publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 1986.

Cuando en 2010 el gobierno de Felipe Calderón se aprestaba a festejar con fiestas y despilfarro el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, Florescano hizo un duro cuestionamiento y demando que se hiciera una conmemoración, para “unir lo que está desunido” ante el clima de violencia predominante, y señaló que lo urgente para México era invertir en su infraestructura cultural para conservarla y pudieran disfrutarla generaciones siguientes.

A través de las redes sociales, diversas instituciones expresaron su pesar por la muerte del historiador Florescano, entre ellas el Colmex, INAH, Universidad Nacional Autónoma de México, UV, Siglo XXI Editores, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes, Universidad de Guadalajara, Fondo de Cultura Económica e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Escritores e historiadores como Claudio Lomnitz, Rafael Rojas, Enrique Krauze, Adolfo Castañón y José Joaquín Blanco, quien además del pésame estuvo citando a través de su cuenta en Twitter, varias de las publicaciones del historiador.