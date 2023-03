No vuelve a los Oscar: Chris Rock habla por primera vez del golpe que recibió de Will Smith

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante un espectáculo de Netflix el actor de comedia Chris Rock habló de la bofetada que le dio el actor Will Smith durante la ceremonia de los Oscar del año pasado.

“Recibí el golpe como Pacquiao. No soy una víctima”, refirió Rock, quien ese sábado, durante su monólogo, comentó duros chistes sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith.

“Todavía me duele. Tengo el golpe sonando en mi oído, pero no soy una víctima. Tú nunca me verás en Oprah o Gayl llorando. Nunca va a pasar. Recibí el golpe como Pacquiao”, aseguró.

Chris Rock just slapped Will Smith the right way on stage. pic.twitter.com/eHAWXQlIso — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) March 5, 2023

En la gala 83 de los Oscar, Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el premio al Mejor Documental e hizo una broma sobre la cabeza de Jada Pinkett-Smith, quien sufre alopecia, y la comparó con la teniente O’Neil de la película de Ridley Scott.

“Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es que no hiciste nada esa noche? Porque tengo padres y me enseñaron que no se debe pelear frente a los blancos”, indicó el actor.

Dijo que siempre ha admirado a Smith y le reconoció algunas películas geniales, pero ahora ve Emancipation, un filme de Apple TV basado en la historia real de un esclavo que escapa de una plantación en Luisiana, para ver cómo lo golpean.

En agosto pasado se dio a conocer que Rock rechazó la propuesta de la Academia de Hollywood para presentar los Oscar este 12 de marzo en Los Ángeles, California.