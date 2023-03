“Se cumple un año de haber aceptado la relación abusiva que viví de niña”: Sasha Sokol

CIUDAD DE MÉXICO. – La cantante y productora Sasha Sokol mandó un mensaje a su abusador, el productor Luis de Llano Macedo:

“Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas”, indicó en su Twitter.

Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer. — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2023

En meses pasados, le respondió al conductor Yordi Rosado por lo que le dijo el productor Luis de Llano respecto a la relación sentimental que tuvo con ella cuando tenía 14 años y que dijo que fue falta de experiencia, en una entrevista publicada en marzo de 2022.

En entrevista en el aeropuerto de la Ciudad de México, se refirió a las disculpas de Rosado, quien sin mencionarla por su nombre, el conductor Yordi Rosado, le ofreció una disculpa a su “amiga” por su falta de sensibilidad y comprensión, en alusión a la entrevista que le hizo al productor Luis de Llano, en la que reconoció haber tenido una relación con Sasha Sokol cuando tenía ella tenía 14 años y él 39.

“Yo creo que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados. Para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto, pero la prensa tampoco lo es y entiendo que la relación de Yordi haya sido la que fue, pero creo que si no aprendemos a nombrar las cosas, no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando”, indicó.

Sokol, de 52 años, en declaraciones que retomó el programa de espectáculos Ventaneando. Dijo que Yordi siempre ha sido “buena onda, es un cate lindo” y le agradece que haya reconocido su error. Dijo que ella nunca criticó que la entrevista se diera porque le parece que ayudó y tampoco pidió que la bajaran porque le parecía un ejemplo perfecto de impunidad y de normalización y cree que es importante que se visibilicen estas problemáticas para poder cambiarlas.

En un hilo de Twitter, Sokol respondió a Rosado, quien ya lo había comentado en entrevista con Adela Micha para su programa La Saga que se transmite por Youtube.

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes la culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienen la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas.

“¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? Y, sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, cuestionó.

Consideró que pensarán que gana la impunidad porque en este país, un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada de una relación ilícita y el entrevistador responde: “¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”

Aseguró que, mientras hacía esas preguntas, pensaba en el rating que tendría su programa. “No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste. @YordiRosado”.