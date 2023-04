La UNAM organiza foro para discutir sobre el inactivismo social

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Como respuesta a lo que consideran falta de crítica articulada frente a las políticas públicas y el desmantelamiento del aparato artístico, cultural y científico, del 11 de abril al 29 de junio, se llevará a cabo el foro “La crítica en su laberinto: ¿Qué hacer?”, organizado por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Al dar a conocer los pormenores del encuentro en videoconferencia de prensa, la coordinadora de la Cátedra Amor, Graciela de la Torre, comentó que la idea de realizarlo surgió luego de cuestionarse si debe haber un activismo cultural, y su conclusión es que sí, porque lo que hay actualmente es lo contrario:

“Ahora hay un quietismo gremial, un quietismo que nos sorprende, la crítica no opina frente al desmantelamiento del aparato artístico, científico y cultural en un clima de violencia y desgarre social, donde parece que desde las políticas públicas se anula el pensamiento crítico y se desdeña tanto a la academia como a la opinión pública”.

Coordinadora también de este espacio de discusión, la crítica de arte María Minera expresó su asombro porque, a decir suyo, pese a las crisis institucionales, políticas, de violencia y diversa índole que padece el país, la respuesta es escasa y desarticulada, “yo diría, sobre todo, que es muy poco eficaz”.

Mencionó que en países como Francia hay miles de personas manifestándose todos los días en jornadas de huelga, ante la pretensión del presidente Emmanuel Macron de extender seis años la edad de jubilación. Y en Israel, cuando “nunca había ocurrido” --dice--, hay enfrentamientos civiles en las calles para intentar que el primer ministro Benjamin Netanyahu eche atrás su intento de “debilitar el poder judicial y afectar de facto a la democracia por un régimen autocrático”.

En cambio, lamentó, “en México no vemos esto por mucho que tenemos crisis similares, incluso muchísimo más agravadas”.

No hay protestas, enfatizó, por el desmantelamiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), que prácticamente ya está desaparecido (se le cambió de nombre), ni por el recorte del 75% del gasto operativo en las instituciones culturales.

Vale recordar en este punto que los trabajadores de los institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes, entre otros, sí han mantenido movilizaciones y hacen denuncias por la precarización de ambas instituciones y de su situación laboral.

En su turno, el director del CCUT, Jacobo Dayán, indicó que la idea del foro es “mirarnos al espejo sobre procesos que antes, si no de manera exitosa, tenían mucho más impacto”. Entonces a diferencia de Minera que sólo habló dos movimientos sociales, el especialista en derecho penal internacional recordó las movilizaciones de los colectivos de víctimas, de las madres de desaparecidos, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto encabezó el poeta Javier Sicilia, y por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, que está sin resolver.

En su momento, dijo, estas movilizaciones forzaron a los gobiernos para la creación de instituciones y leyes como las de Desaparición Forzada, la Ley General de Víctimas, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, entre otras:

“Todo eso se encuentra hoy absolutamente inoperante. Y, sin embargo, no tenemos ningún tipo de articulación, no quiere decir que no haya movilizaciones, las hay, pero muy focalizadas, pequeñas y han sido contenidas por el gobierno a partir de su discurso totalizante, de su discurso de descalificación y de agresión, ya sea a colectivos, víctimas, a los medios, al pensamiento crítico de manera general, y la lista es enorme”.

En este contexto de “polarización, de estridencia, de inmediatez, de posverdad” se organiza el foro que contará con 13 meses de diálogo y una conferencia magistral a cargo del sociólogo Roger Bartra, el 11 de abril de 17:30 a 19:00 horas, con la presentación de Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM.

Será híbrido, pues algunas mesas serán remotas y otras se realizarán en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Entre los participantes pueden mencionarse a José Woldenberg, Marta Lamas, José Ramón Cossío, Julia Carabias, Jesús Silva-Herzog Márquez, Lorena Wolffer, Antonio Lazcano, Claudio Lomnitz, Sergio López Ayllón, José Narro Robles, entre otros. El programa puede consultarse en este micrositio.