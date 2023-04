La actriz Hilary Swank se convierte en madre de mellizos a los 48 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actriz ganadora de dos premios Oscar (2000 y 2005), de 48 años, Hilary Swank, fue madre de mellizos, con su segundo esposo, Philip Schneider, con quien se casó en 2018.

“No fue fácil, pero chico y chica, valió la pena. ¡Felices Pascuas! Publicando desde el cielo”, escribió en Instagram.

Acompañó la publicación con una fotografía, de espaldas, donde sostiene a sus dos bebés mientras ve el atardecer cerca del mar.

“Dios los bendiga, cariño. Este es el viaje más extraordinario de la historia. Muy feliz por todos ustedes”, escribió Sharon Stone.

A las felicitaciones se sumaron Viola Davis, Juliette Lewis, Jesse Tyler Ferguson, entre otros.

La actriz anunció su embarazo en octubre del año pasado, en el programa de televisión estadunidense Good Morning America.

“Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo y es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”, indicó.