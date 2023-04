Esto es lo que dijo Tenoch Huerta tras denuncia de promotora por intimidaciones de Poder Prieto

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La promotora de trabajos artesanales, Luz Valdez, denunció intimidaciones de parte de la organización Poder Prieto y la marca Hijos del Maíz por exigir el reconocimiento del trabajo de la artesana de Ahuiran, Michoacán, en una capa de plumas modificada para ser usada por Tenoch Huerta, en una pasarela.

“Así que en este video se las quiero presentar: Nana Feliciana es originaria de Ahuiran, Michoacán, una comunidad purépecha conocida por sus rebozos emplumados, pero quién mejor para hablar de ella que la propia artesana”, indicó en un video de TikTok, donde compartió otro donde habla la artesana.

“Yo me llamo Feliciana Hernández Bautista y me siento muy orgullosa. Yo vengo representando estos rebosos de plumas. Todavía sigo trabajando mi telar, nunca lo he dejado. Todo hacemos en talar”, señaló en el video publicado el 11 de diciembre de 2022.

Luz Valdez explicó de dónde provienen las plumas, pues son de colecta, o sea se recolectan en cada muda de las aves, sin lastimar a ninguna en su elaboración ni en su arte plumario.

A principios de marzo de 2023, Feliciana le pidió contactar a Tenoch Huerta y lo lograron. Incluso, él publicó una foto con la artesana en su cuenta de Instagram, la invitó a comer, le compró rebozos, e hizo promoción a la artesana, sin usar como intermediarios a Hijos del Maíz.

“¡Vean nomás esta chulada! ¡Qué placer conocer en persona a la artista textil Feliciana y a la nueva generación @lesly la niña de los rebozos. Gracias por venir y sobre todo por poner corazón en cada hilo”, escribió Huerta el 17 de marzo.

De los encuentros más felices en mi vida, esto es importante para mí y con esto me voy a dormir esta noche. ¡Gracias! pic.twitter.com/Te1g8bkx0S — Tenoch Huerta Mejía (@TenochHuerta) April 9, 2023

Una persona contactó a Luz Valdez para decirle que Hijos del Maíz seguía sin dar crédito a la artesana purépecha. Por eso, hizo el video.

Feliciana vendió el rebozo de plumas negras entre 4 mil y 4 mil 500 pesos, a un intermediario sin saber sus intenciones de convertirla en una capa, lo cual no es una colaboración.

“Diseñadores, si quieren trabajar con artesanos, una parte muy importante es que le digan al artesano qué van a hacer con su trabajo”, comentó.

Cuando la capa salió fue a nombre de Hijos del Maíz y la diseñadora Diana Buendía, quedándose con el crédito, sin mencionar a la artesana Feliciana y su diseño original.

En otros perfiles, Buendía comentó su colaboración con la artesana purépecha, lo cual es extraño porque la desconocen y además, a la prenda purépecha le cambiaron el nombre a uno mexica, dedicada a Tezcatlipoca y pusieron imágenes de Zinancantán, Chiapas, cuando la hicieron en Ahuiran, Michoacán, añadió en otro video publicado el jueves 6 de abril.

El pasado 8 de abril, publicó un video llorando porque dijo estar harta de la intimidación de este grupo Hijos del Maíz y Poder Prieto, la han violentado, acosándola por denunciar el plagio. Dijo que ha sido molesto y jamás pensó algo así de una organización de apoyo a los “prietos”, la estén intimidando.

¿Cuál es la postura de Hijos del Maíz?

El jueves 6 de abril, mediante la cuenta de Twitter de Poder Prieto, la organización Hijos del Maíz pidió una disculpa pública en relación con el rebozo confeccionado por Feliciana Hernández Bautista, el cual fue modificado en septiembre de 2022, para convertirla en una capa llamada Teztlatipoca, partiendo del diseño original, con el consentimiento de sus creadores, sin conocer a la artesana.

“En Hijos del Maíz es tiempo de meditar, de reconstruir nuestro camino para evitar nuevamente en la posición en la que hoy nos encontramos.

“Así pues, Hijos del Maíz hace públicas sus disculpas, a la maestra artesana Feliciana Hernández Bautista por los perjuicios ocasionados, reconociéndola como la única y auténtica autora del rebozo de plumas en cuestión”, añadió en un comunicado.

Con respecto a la denuncia que nos hicieron llegar del caso de la señora Feliciana y Los Hijos del Maíz. Les compartimos el comunicado de esta última: https://t.co/MVpMJYPmGR pic.twitter.com/ycnsGdYMjm — Poder Prieto (@poderprieto_mx) April 7, 2023

Así se disculpó Tenoch

El actor respondió a través de un comunicado que la respuesta que recibió Luz en redes sociales, no es la forma de afrontar diferencias, conflictos o resolver problemas.

Hubo un mal manejo en redes sociales, con mensajes desafortunados, sin total conocimiento del caso, poco claros, escritos desde la tripa y no desde el corazón con Luz Valdés”, se lee en la publicación de Tenoch.

“Yo en lo personal me enteré tarde y a pesar de no haber estado al tanto de los hechos, ni cuándo ni cómo ocurrieron por estar trabajando, formo parte de un colectivo que es valioso para mí y no puedo ignorar lo sucedido. Estuvo mal y sólo afecta nuestra lucha, definitivamente hay que meditar y corregir”, se lee.

De corazón, el histrión pide que el desencuentro no nuble el valor de trabajo de todos los involucrados quienes forjan cultura e identidad.

Y establece que su relación con la artesana y el equipo de Los Hijos del Maíz, sigue en pie, a la par de con otros artistas.