Maribel Guardia habla por primera vez sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa; esto dijo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande, no se lo deseo a nadie”, dijo la actriz Maribel Guardia al reaparecer en público tras la muerte de su hijo Julián Figueroa.

El joven actor y cantante falleció el pasado 9 de abril a los 28 años de edad. La propia Maribel Guardia dio a conocer que el también hijo del cantante Joan Sebastian sufrió un infarto.

La actriz costarricense habló por primera vez este martes con los medios sobre el fallecimiento de Julián Figueroa, cuya carrera, dijo, apenas estaba empezando.

“Tenía tanto por recorrer, Julián estaba empezando su carrera, tenía 500 composiciones, montaba a caballo, tocaba el piano, tocaba la guitarra, pero así fue...”, declaró afuera de su casa, acompañada por su nuera, Imelda Garza.

Ante los reporteros, Maribel Guardia explicó por qué no hubo un sepelio. “No quise hacer nada en una funeraria porque Julián murió en la casa y porque Julián, cuando murió su papá sufrió muchísimo, lo traían de arriba para abajo, siempre dijo ‘yo no pude llorar bien a mi papá’”.

“Y cuando murió, Imelda (esposa de Julián) y yo decidimos que lo íbamos a cremar para que también el bebé (el hijo de Julián) no viera su cadáver porque iba a ser también muy traumático para él. Necesitábamos vivir este dolor en familia”, añadió.

Entre sollozos, agradeció los homenajes que se han hecho en los medios en memoria de Julián Figueroa.

“Se los agradezco mucho de verdad, era mi amor, el niño de mis ojos, ha sido muy duro perderlo, pero Dios me lo dio, Dios me lo quitó, lo entrego en sus manos”, dijo Maribel Guardia.

“Le pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo, que recen mucho por nosotros, para que podamos tener valor. Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes, porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie”, expresó.

Por el momento, dijo, no quiere deshacerse de las cenizas de su hijo, las cuales están depositadas en una urna con la imagen de la Virgen de Guadalupe.