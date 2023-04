Revelan que Julián Figueroa intentó comunicarse con una amiga horas antes de fallecer

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Horas antes de fallecer, Julián Figueroa, hijo del difunto cantante Joan Sebastian y de la actriz Maribel Guardia, habría intentado comunicarse con una amiga que recibió sus mensajes pero que no alcanzó a responderle.

Un reportero del programa Sale el Sol, de Imagen Televisión, dio a conocer el mensaje que compartió una amiga de Julián Figueroa:

“Si te pasa algo, cuéntamelo, porque no es justo que riamos juntos y llores solo. Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho”, dice el texto que la joven compartió en una historia de Instagram.

“Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, solo me queda pedirte perdón por no haberte respondido este último mensaje”, leyó un reportero del programa Sale el Sol, quien no reveló el nombre de la supuesta amiga.

#ENVIVO | ‘Me parte el alma saber que no estuve para ti’ Amiga de #JuliánFigueroa revela recibió mensaje momentos antes de su fallecimiento#PájarosEnElAlambre uD83DuDC26 en #SaleElSol uD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/vkjNUqQLni — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) April 10, 2023

Julián Figueroa fue hallado sin vida la noche del domingo. “Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno", dijo su madre, Maribel Guardia.

El parte médico indica que Figueroa "falleció por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular", dijo la actriz.