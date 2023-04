Sesenta años de Los Kinks

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Corría el mes de la Guerra de las Malvinas cuando subí con mi pareja alfarera al segundo piso del restorán Green Cottage de soberbia comida cantonesa, no demasiado lejos del barrio londinense de Muswell Hill cuando, de pronto, ella me dijo:

–Voltea, allá está tu amigo comiendo con una chinita…

No lo pensé y ante la furia de mi acompañante me levanté para pedirle a Ray Davies un autógrafo. Desde luego, tuve que ser lo más educado para no pecar de inoportuno en mi petición, pues aparte de estar mi blanco muy interesado en la chica de su compañía, casi dos años atrás John Lennon había sido asesinado horas luego de darle una firma a su verdugo.

Dicen que más vale pedir perdón que pedir permiso. Sopesé los pros y justifiqué mi atrevimiento con el poder de unas cuantas verdades al rocker: pocos meses atrás había asistido a un concierto de Los Kinks en Rockpalads de Essen, donde me sorprendieron los disfraces que Ray cambió durante la presentación; además, en México yo había publicado una crítica al álbum “Preservation Act 1” que me había gustado mucho en 1973, si bien –le dije emocionado– mi LP favorito de Los Kinks era, es y será “Victoria”, de 1969.

Mi autógrafo de Ray Davies hoy debe valer varios miles de libras esterlinas. En 1993, Los Kinks sacaron “Phobia”, su vigésimo cuarto y último álbum de estudio; al año siguiente, Ray publicó su propia “biografía no autorizada” intitulada “X Ray”, saliendo a relucir las discrepancias que tuvo con su hermano Dave Davies, el excelente guitarrista del conjunto, tres años menor. https://youtu.be/995hFZcaDO4

Para 2012, las broncas entre ambos hermanos no habían atenuado su intensidad y Ray declaró al tabloide inglés The Guardian:

“Estando juntos todo era agresivo, violento, poderoso; pero desencadenábamos nuestra energía mutuamente. No nos vemos a menudo, pero esta mañana encontré dos canciones en mi computadora que grabamos en mi casa.

“Su sonido es inolvidable. Yo debería pulir más eso. De alguna forma es más adulto que yo. Recuerdo cuando mi madre murió, yo estaba en Nueva York grabando y él se hallaba en su lecho de muerte y dijo: ‘Ella ha muerto’. Le dije: ‘¿Puedes confirmarlo?’ Y él dijo: ‘Ya lo confirmé’.

“Se encargó de todas las cosas de las cuales yo debí ocuparme. Tiene los pies más en la tierra que yo, pero otras ocasiones… él anda por ahí de la mano de las hadas.”

Por su contribución a la música británica y las artes, en 2017 Ray Davies, el vocalista y principal compositor de Los Kinks, fue nombrado caballero a sus 72 años, agregándose a una lista que incluye a otros músicos como Paul McCartney, Mick Jagger de The Rolling Stones, Rod Stewart y Elton John, recibiendo la medalla de Charles, el entonces príncipe de Gales, en un evento que tuvo lugar en el Palacio de Buckingham.

Para festejar seis décadas de la fundación de Los Kinks hacia 1963 en el Muswell Hill de la infancia de Ray y Dave Davies, los hermanos acaban de publicar la primera de dos antologías con grabaciones de esta emblemática banda que formaron como cuarteto con Pete Quaife y Mick Avory: “The Journey--Part One (1964-1975)”.

Los dos CDs y discos LP incluyen 36 canciones que fueron seleccionadas por Ray, Dave y Mick, destacando rolones como:

“You Really Got Me” (número 1 en Inglaterra, 1964), “All Day And All Of The Night” (#2, 1964), “Tired Of Waiting For You” (número 1, 1965), “Dead End Street” (#5, 1966), “Days” (#2, 1968), “Where Have All The Good Times Gone” (1965), “Sitting In The Midday Sun” (1973), “Waterloo Sunset” (UK#2, 1967), “Australia” (1969), “Celluloid Heroes” (1972) y “Shangri-La (1969). https://youtu.be/stMf0S3xth0

Todas ellas de álbumes hoy memorables como los ya mencionados “Victoria” y “Preservation Act 1”, y otros más como, por ejemplo: “The Village Green Preservation Society”, “Lola Versus Powerman Part 1”, “Muswell Hillbillies” y “Everybody’s In Show-Biz”.

En torno a esta antología, Ray Davies comentó:

“Pregúntense ustedes esta cuestión: ¿¡Es esta jornada realmente necesaria!? ¡Sí! Estoy encantado con lo que creo es una selección inspiradora de la música atemporal y mágica de Los Kinks.”

“The Journey – Part 1” sale como un par de discos CDs y LPs, así como Digital y HD Digital. Los formatos físicos contienen un librito con fotos de la banda y notas de cada una de las rolas a cargo de Ray, Mick, y Dave, compartiendo sus recuerdos acerca de la época cuando se grabaron dichos temas. Se espera que “The Journey — Part 2” se ponga a la venta más adelante en este mismo año.