Karla Souza revela que ha recibido amenazas por la película “La Caída”: Ya no me siento segura

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La actriz Karla Souza confesó amenazas a su persona por la película “La Caída”, estrenada en la plataforma de streaming Prime Video, la cual relata la historia de la clavadista Azul Almazán, quien denunció por abuso sexual a su entrenador Francisco Rueda, rumbo a los Juegos Olímpicos Sidney 2000.

En entrevista con el youtuber Robert Martínez dijo sentirse insegura al caminar por las calles de la ciudad mexicana y confió consecuencias a su vida personal por denunciar el caso de abuso sexual y violencia psicológica en el deporte mexicano.

Siempre quiso hacer una película sobre el deporte, pero todo surgió cuando entró a un baño y encontró una revista con el reportaje de la exclavadista mexicana, quien demandó a su entrenador y se fue a vivir a Estados Unidos.

Contó sobre su conexión con la historia porque ella fue víctima de abuso sexual por parte de un director y productor de cine, por lo cual decidió producirla.

Te metes en una red de pederastas en este país, que es de miedo. Te cagas si yo te contara la gente o las compañías con las que tú pensaras que tocan ese tema, tanto que yo debo tener seguridad, yo ya no me siento cómoda caminando por las calles en México sin pensar en eso, cambia un poco mi andar en este país al haber hecho esta película”, indicó.

Sin dar nombres, señaló a una persona de la Federación Mexicana de Natación (FMN) quien la ha amenazado con demandarla.

“Este cuate nos está amenazando de que nos va a demandar. No debería estar hablando de esto. Esta película tuvo efectos y no los hemos soltado, no hemos dicho nada, pero tuvo efectos, esta persona seguía en una posición de poder impresionante en la Federación Mexicana, sale la película y a los 28 días pasa algo que ya es como muchas gracias por tu participación”, añadió.