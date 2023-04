Placebo, Blackpink, Rod Stewart y Rosalía en los últimos 15 días del mes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presente mes vibrará en diversidad de conciertos y gustos, destacándose por los shows de Placebo, Blackpink, Rod Stewart y Rosalía, además del espectáculo Rockin’1000 y el festival Remind GNP.

Los rockeros londinenses Placebo brindarán un par de actos en esta ciudad, arrancando en el Lunario del Auditorio Nacional con un show íntimo el día 16 y en el Palacio de los Deportes el 17 de abril.

El emotivo espectáculo Rockin’1000 se celebrará el 22 de abril en el Foro Sol. El proyecto surgió bajo la idea del italiano Fabio Zaffagnini, quien logró su sueño en 2015 de reunir a mil músicos en un campo en su ciudad, Cesena, para tocar al mismo tiempo el tema “Learn to fly” de Foo Fighters. Para México en semejante estilística participarán mil artistas en un escenario interpretando rolas clásicas en la historia mundial del rock.

El festival Remind GNP tendrá lugar en la naturaleza del Parque Bicentenario el día 22, siendo estelarizado por los ilustres rockeros estadunidenses Revisiting Creedence, el memorable ensamble francés Gipsy Kings y los míticos de Nueva Jersey Kool & The Gang. También se escuchará al cantante chileno Beto Cuevas y a los mexicanos de La Gusana Ciega.

La banda originaria de Naucalpan Son Rompe Pera se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional el 22 de abril, siendo reconocidos por sus fusiones de marimba con cumbia, punk y rock.

El folk metal de los españoles Saurom retumbará en la Arena CDMX de Azcapotzalco el día 22. La agrupación tunecina Myrath rasgará su metal progresivo el 22 de abril en el Foro Veintiocho.

Los alemanes Lord Of The Lost harán lo propio en el Circo Volador el 23. Desde Dinamarca aterrizará en el Foro Indierocks! la banda The Raveonettes el día 26, teniendo como invitados especiales a los mexicanos Sunset Images.

Las estrellas surcoreanas Blackpink llegarán por vez primera a México, y lo harán en el Foro Sol los días 26 y 27. La aclamada agrupación femenina del K-Pop mostrará su segundo álbum de estudio “Born Pink” para deleite de su fanaticada, todo ello después de que se presentén como estelares en el prestigioso festival Coachella.

El legendario rockero británico Rod Stewart removerá las emociones en el Palacio de los Deportes el día 28. En esa misma fecha del 28 de abril en el Zócalo capitalino brillará la estrella de pop española Rosalía, en concierto masivo gratuito a las 20:00 horas.

El 28 y 29 de abril el salón La Maraka abrirá sus puertas al show “Acústico, guitarra y voz”, reuniendo a los Aterciopelados, Ely Guerra, Chetes, Álvaro Henríquez, Rubén Albarrán y Leonardo de Lozanne.

El folk metal finlandés de Finntroll regresa a la Ciudad de México luego de siete años de ausencia el 28 de abril en el Foro Veintiocho. En ese mismo escenario el 29 de abril deleitará la legendaria banda francesa de rock gótico Corpus Delicti al mando de Sébastien Pietrapiana.

El Palacio de los Deportes atrapará la fuerza electrónica de los australianos Rüfüs Du Sol el 30 de abril. Al igual para el día del niño el Lunario del Auditorio Nacional recibirá al joven cantautor sinaloense Daniel Quién, presentando su segunda discografía “Aroma a nostalgia”.