Regresa el gran Paul Simon con su álbum “Siete Salmos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A sus 81 años, Paul Simon está de vuelta.

El compositor judío-neoyorquino del clásico “Puentes sobre aguas turbulentas” que grabara con su mancuerna Art Garfunkel en el dueto Simon & Garfunkel para aquel álbum homónimo de 1968, “Bridge Over Troubled Waters” en el inglés original, anuncia la salida de un nuevo disco intitulado “Seven Psalms” (Siete Salmos).

Se trata del álbum conceptual armado musicalmente como si fuera una suite de 33 minutos de duración y consta de siete piezas diferentes, aunque ligadas entre sí, cual movimientos sonoros:

“The Lord” (El Señor), “Love Is Like A Braid” (El amor es como una novia), “My Professional Opinion” (Mi opinión profesional), “Your Forgiveness” (Tu perdón), “Trail of Volcanoes” (Rastros de volcanes), “The Sacred Harp” (El arpa sagrada) y “Wait” (Espera).

En 2018, Paul Simon anunció su retiro tras la gira “Homeward Bound tour”. No ha vuelto a hacer presentaciones en vivo, pero acaba de publicar un video donde da a conocer la salida el 19 de mayo de esta citada grabación, “Siete Salmos”, el eslabón más reciente de una larga carrera artística con más de seis décadas e incontables éxitos.

Antes, en 2016, Paul Simon sacó su entonces último álbum de estudio, denominado “Stranger to stranger” (De extraño a extraño). La aparición del nuevo disco irá acompañada del documental “In Restless Dreams” (Sueños inquietantes), dirigido por Alex Gibney. El álbum fue grabado totalmente con instrumentos acústicos, con ayuda coral de los británicos VOCE8 y la voz de la mujer de Simon, Edie Arlisa Brickell (líder del conjunto New Bohemians, 24 años menor que él). La coproducción fue de Kyle Crusham y el propio Simon.

“El 15 de enero de 2019 –cuenta el artista en el tráiler— tuve un sueño donde una voz me decía: ‘Está usted trabajando en un tema llamado ‘Siete Salmos’. Aquel sueño fue tan poderoso que me levanté y me puse a escribirlo, pero no tenía la más mínima idea de su significado.

“Gradualmente, la información me fue llegando. Me levantaba entre las tres y media de la madrugada y las cinco unas dos o tres veces cada semana para componer las letras, todas las terminé y empecé a juntar las piezas. Me encanta trabajar primero y después descubrir. Pues bien, es realmente interesante ir en búsqueda de este tipo de camino que fluye y te coloca en un sueño, creo que si estás dispuesto a dejarte llevar en este espacio de los sueños, uno abandona sus propios juicios. Esto ha sido todo un viaje que he terminado. La pieza entera es en realidad una pelea de mí mismo acerca de creer o no creer… Es de cómo los límites de tus creencias siempre tienden a estar atados a la concepción de tu inmortalidad”.

La pieza “Mi Señor” abre el álbum. Su letra dice:

“El Señor es mi ingeniero, el Señor es mi productor disquero… Espero que las puertas no estarán cerradas cuando me presente ante tu misericordia”.

Paul Frederic Simon (Newark, Nueva Jersey, 13 de octubre de 1941) debutó con Art Garfunkel en 1957, llamándose ambos Tom & Jerry. Su primer jitazo como Simon & Garfunkel fue “Los sonidos del silencio” (en el original “The Sounds of Silence”), además de otras piezas compuestas también por Simon como: “La Feria de Scarborough”, “Señora Robinson” (tema de la película “El graduado” con Dustin Hoffman, de 1967), “América” y “El boxeador”.

En 1969, Simon invitó al quenista argentino Uña Ramos para acompañar al dueto en “El cóndor pasa”, dando fama así a la música folclórica andina en el mundo anglosajón.

Para su primer disco solista (decepcionante a los críticos quienes extrañaron la voz dulce y aguda de su antiguo compañero Art Garfunkel), Simon volvió a utilizar charangos y bombos en su corte “Duncan” y creó el reggae “Reunión de madre e hijo”, acerca de la muerte (“Mother and Child Reunion”).

Su segundo álbum “There Goes Rymin Simon” (Allá va rimando Simon) fue una enorme celebración musical, con estilos variados e influencia góspel. En 1975 repitió el éxito con el LP “Aun loco tras todos aquellos años”, título de la rola homónima “Still Crazy After All These Years”. En 1980 su mal distribuida película “Persona de un solo don” (One Trick Pony) apenas atrajo a la crítica.

Dos álbumes de Simon son fenomenales, ambos grabados con músicos sudafricanos y brasileños: “Graceland” de 1986 y “El ritmo de los santos”, de 1990, publicado como “The Rythm of the Saints”. En 1998 su musical para Broadway “The Capeman”, libreto del poeta Derek Walcott (Nobel de Literatura 1992, nacido en la isla caribeña de Santa Lucía) estelarizado por Marc Anthony, Ednita Nazario y Rubén Blades, acerca de un asesino llamado Salvador Agrón, fue boicoteado hasta que tuvo que retirar la obra, sufriendo pérdidas en la producción.

No obstante, su gira con Bob Dylan de 1999 fue memorable y el gran Paul Simon nunca ha dejado de vender discos.