Tras ardua investigación, llega la obra “Todos somos Job” al Helénico

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Resultado de ocho años de investigación, arduo trabajo y dramaturgia, el primer actor Miguel Pizarro inaugura este sábado “Todos somos Job” en La Capilla Gótica de Instituto Cultural Helénico, puesta basada en el texto bíblico de Job cuya intención, a decir el histrión, “sobrepasa un tema religioso para situarlo en una lección de vida atemporal”.

Afable, humilde y de buen humor, el actor platicó con Proceso vía telefónica sobre esta obra sostenida en la fuerza de su dramaturgia, la dirección, los recursos multimedia, --y por supuesto-- la actuación de Pizarro en el papel de “Job” y todo el elenco que incluye a César Évora en el papel de “Dios”, Leticia Perdigón como “la esposa de Job”, Patricio Castillo (QEPD) quien interpretó en lo audiovisual a “Elifaz”, Roberto Mares como “Elihú”, David Ostrosky en el personaje de “Sofar” y Roberto Blandón como “Bildad”.

Al respecto Pizarro comentó:

“Este texto llegó a mis manos por medio de un cuñado mío que estaba estudiando teología, me decía ‘no entiendo por qué hacen tantas obras de tantos pasajes cuando el de Job lo tienen olvidado’. Y cuando lo leí me di cuenta por qué decía eso, me sumergí en ese texto que considero memorable, emocionante, en donde más allá de la narrativa novelesca está el discurso.

“Y que además sobrepasa el tema religioso, para aquellos que lo pueden cuestionar o se cuestionan el ir al teatro, porque sobrepasa todo, hablamos de una lección de vida atemporal”.

El actor amante del teatro y conocido ampliamente por diversos papeles en telenovelas, explicó que se siente contento, satisfecho y con emociones a flor de piel, pues después de “cabalgar todos los caminos del proyecto” --que consideró de corte personal— llega el estreno este sábado, y tras ello funciones hasta el 28 de mayo.

Relata que a pesar de que el texto biblíco es corto, la fuerza de la historia y el discurso fueron “muy seguramente base” para otras obras de Shakespeare, cuenta:

“Si fuéramos sinceros y nos encontráramos con una figura como la de Dios le haríamos preguntas, es justo ahí donde aplica un ‘Todos somos Job’, el texto tiene muchas coincidencias con Hamlet, El Rey Lear, Fausto, porque toda la literatura universal de alguna manera tomó como referente e inspiración el libro de Job del Siglo V, antes de Jesucritsto.

“Sentí que era momento de hacerle justicia a ese texto, pero mi visión entre muchas era el no perder de vista que estaba transformándolo a teatro, no quería que fuera pesado y a su vez para todos, para el público de hoy en día que pide vigorosidad y movimiento, de ahí distintos recursos como el multimedia. Después de ‘tantas vueltas de roscas al texto’ muchos de los que la han visto hasta ahora se quedaron sorprendidos de que encontrarse en la representación, los conmovió y sacudió, al menos esos han sido sus comentarios, y por ello estoy muy emocionado”.

Cabe mencionar que la música, así como la dirección cinematográfica y edición de los videos corrió a cargo del propio Pizarro, teniendo en dirección de fotografía a Daniel Chavoya, producción musical a Gerardo Guardia, iluminación a cargo de Sheila Piedra, ingeniero de sonido a Pedro Castillo, y como Relaciones Públicas y Difusión a Eder Zárate.

Todos somos Job se presentará en La Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, situado en avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, Ciudad de México. Esto todos los viernes a las 20:30 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas a partir del 15 de abril y hasta el 28 de mayo (no habrá función el 28 de abril), y la entrada general es de 500 pesos.

Mayores informes www.helenico.gob.mx