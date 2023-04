"Suzume": heroína inesperada

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El encanto que se encuentra en la fantasía animada Suzume (2022), es que ofrece la posibilidad de encontrar magia en cualquier día, en cualquier lugar y con cualquier persona.

El maestro Yakoto Shinkai, que ya ha presentado joyas como Tu Nombre (Your name, 2016) y El Jardín de las Palabras (The garden of the words, 2013), presenta otra magnifica odisea, de estreno en cines, en la que se resalta la revelación emocional en la adolescencia, frente a eventos desconocidos, y una belleza incomparable de imágenes.

Aunque puede parecer que, en el inicio, tiene una estructura desordenada, con una relación de hechos caótica, paulatinamente las piezas se van ensamblando para presentar la historia de una estudiante melancólica, que vive con su tía y que tiene asuntos no resueltos con su madre muerta.

La aparición de un apuesto extraño, que llega al pueblo con propósitos misteriosos, hace que, forzosamente, tenga que enfrentar su pasado para entender quién es, y por qué carga con tantos pesares en el alma.

Como es una constante en el director, el movimiento del tiempo y el espacio es permanente, con personajes que saltan atrás y adelante en el calendario, para crear complejos entramados cronológicos, que se pueden resolver, igual, con enredadas maniobras para regresar al mundo a la normalidad.

El recorrido que hacen la chica y sus acompañantes por Japón, parece un pretexto para mostrar, en exhibición turística, los bellos lugares que hay fuera de Tokio. La estética que proporciona Shinkai, de paisajes naturales y, arquitectura rural y urbana, no le pide nada a las coloraciones de Miyyazaki que ha presentado atardeceres como los óleos más bellos que ha dado el anime.

La vida de Suzume se altera cuando descubre, en ruinas abandonadas, una puerta solitaria por la que se puede entrar y salir a realidades alternas. También es una ventana por la que se puede escapar un terrible mal que podría provocar una hecatombe. Souta, el joven misterioso, es descendiente de un linaje de hechiceros que se encarga de controlar esos pasadizos, un trabajo exhaustivo y extremadamente riesgoso.

Solidaria y valerosa, la chica se involucra en estas acciones para salvar al chico, lo que genera una inevitable atracción que deviene en una especie de amor imposible, entre seres que se atraen pero que tienen estilos de vida incompatibles.

La historia le da el control a la chica, que se convierte, sin proponérselo, en una heroína que, por increíble que parezca, desde su lugar anónimo y casi insignificante en la vida, se convierte en la salvadora de lo conocido. Es una superadolescente que descubre habilidades de las que no tenía noción, transformada por el amor.

Animada con virtuosismo, Suzume es una bella historia de romance juvenil, con una emocionante travesía, para eliminar el mal que acecha a la humanidad.