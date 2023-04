Madonna, la reina del pop, regresa a México: fecha, lugar y preventa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de “The Celebration Tour”, que conmemora sus cuarenta años de carrera artística, la “reina del pop” Madonna anunció que viene a México para el 25 de enero de 2024 en el Palacio de los Deportes.

Madonna Louise Ciccone, nombre completo de la cantante, compositora, actriz y empresaria musical regresará a nuestro país luego de su última cita como parte del Rebel Heart Tour de 2016.

En el caso de “The Celebration Tour”, la productora Ocesa anunció que habrá una pre-venta especial de boletos en línea para tarjetahabientes Citibanamex, el 20 de abril a partir de las 11 de la mañana, y la venta general al público será el día 21 de abril.

En este tour, la intérprete de temas como ‘La isla bonita’, ‘Papa don’t preach’ y ‘Vogue’ realizará un recorrido musical por toda su trayectoria y éxitos. “The Celebration Tour” tiene más de 30 presentaciones confirmadas –tanto en ciudades de Estados Unidos como Europa-- e iniciará en julio próximo; al día de hoy tiene fechas agotadas en lugares como Toronto, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Londes y París.

La primera vez que Madonna pisó suelo mexicano fue en 1993 como parte de su “Girls Show Tour”, en donde tuvo tres presentaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En aquél entonces el anuncio de sus conciertos causó revuelo entre 60 organizaciones católicas y el episcopado mexicano, según reportó Proceso en octubre de ese año (número 885) en un amplio reportaje de los periodistas Roberto Ponce y Rodrigo Vera.

En ese momento se exigió al entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, la cancelación de Madonna por considerarla “una ofensa y burla a la moral del pueblo mexicano”. En una misiva firmada se explicaba que:

“Madonna es una de esas promotoras de la desesperanza y el satanismo. Cantante pornográfica de rock, su videoclip ‘Like a prayer’ es un ejemplo de ello. Madonna usaba anteriormente un crucifijo en su cuello, blusas transparentes y guantes sin dedos (mitones). Ella admitía que el crucifijo era por su afinidad con `un hombre atractivo sobre una cruz'. Sin recato alguno, cantos como ‘Burning up’ la describen sobre sus rodillas".

A décadas de distancia “Like a prayer” se ha convirtido en video y sello histórico de su repertorio musical.

Tras esa ocasión no regresó hasta el 2008 con el “Sticky y Sweet Tour”; luego de ello, la tercera visita fue con “MDNA Tour” en 2012, y finalmente con el “Rebel Heart Tour” en 2016.

En los últimos años, especialmente desde la pandemia a la fecha, las apariciones públicas de Madonna han sido esporádicas, aunque siempre ha estado presente en las redes sociales. En febrero de este año la artista se hizo viral ante las críticas hacia su rostro que la calificaban de haberse pasado de botox y/o operaciones, ello luego de mostrarse en los premios Grammy, ante lo cual respondió:

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue de agradecimiento por la valentía de artistas como Sam (Smith) y Kim (Petras) muchas personas optaron por hablar solo sobre mis fotos en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo que ¡distorsionaría la cara de cualquiera!

“Una vez más estoy atrapada por el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregnan el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar que las mujeres pasen de los 45 años y que siente la necesidad de castigarla si continúa siendo fuerte, trabajadora y aventurera”.

Consistente con el discurso de trabajo a lo largo de su carrera, recordó en unas líneas referencias hacia el libro erótico “S.E.X.” que publicó hace tres décadas:

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar ahora. He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser una pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyonce, ‘No van a romper mi alma’.

“Espero con ganas muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.