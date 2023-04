Muere trapecista china tras caer desde 9 metros de altura

CULTURA

Ciudad de México (apro). – La trapecista china Sun Moumou, de 37 años, falleció el sábado 15 tras caer desde 9 metros de altura en medio de un espectáculo circense en vivo, en la provincia de Anhui.

Varios de los asistentes grabaron el momento de la caída y las imágenes se hicieron virales luego de que su esposo Zhang no la pudo atrapar. Ella debía soltarse del torso de él y sujetarse de sus pies, pero ambos fallaron en el movimiento y la trapecista cayó desde los 9 metros en medio de los gritos de los espectadores. El evento fue suspendido y Sun fue llevada a un hospital donde falleció apenas al ingresar. Le sobreviven, además de su esposo, dos hijos.

“Siempre fuimos felices juntos. No hubo pelea. Como estoy en medio del proceso de lidiar con todo esto, no puedo revelar ningún detalle específico en este momento”, dijo Zhang al New York Post.

La BBC publicó que la pareja solía evitar las medidas de seguridad, como cinturones de protección, para no estropear la estética del espectáculo.

El Departamento de Cultura y Turismo local dijo que los acróbatas no tenían la preparación necesaria para realizar su presentación, por lo que el caso será tratado “en consecuencia”.

Los medios locales informaron que Anhui Yaxi Performing Art Media, la empresa contratante, será investigada, pues en 2021 tuvo problemas similares y fue multada con cerca de 7 mil dólares por realizar presentaciones sin permiso.