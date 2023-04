AXE Ceremonia: explosivo 10° aniversario con Travis Scott, Fred Again y L’Impératrice

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Le celebración del décimo aniversario del festival AXE Ceremonia este sábado, el primero de dos días, en el Parque Bicentenario, fue un estallido de estrellas destacándose por la presencia de Travis Scott, Fred Again, L’Impératrice y Moderat.

Fotografía: Carlos Enciso

Desde que se abrieron las puertas a las 14:45 el ambiente de fiesta invadió al AXE Ceremonia en una identidad que se logra de la mano del recinto que goza de amplios espacios en la naturaleza.

La experiencia ofreció un oasis de extensos jardines y un lago. La estancia fue aprovechada gracias al clima primaveral, de una tarde calorosa y una fresca noche.

Fotografía: Carlos Enciso

En esta edición se extendieron cinco escenarios: el principal AXE Ceremonia, así como los alternos Escenario GPI, American Eagle, Club Traición y Hennessy El Micky. Cada uno ofreciendo una diversidad de propuestas musicales para deleite de los visitantes.

Acudió en su mayoría un público de una nueva oleada generacional, pero del mismo modo, se dieron cita algunos de la "vieja guardia" para disfrutar de las alternativas durante más de 12 horas de festín musical.

Explosivo show de Travis Scott en el décimo aniversario del festival @AXECeremonia uD83DuDD25uD83CuDFBCuD83DuDD25 pic.twitter.com/oPmD5n6Q63 — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) April 2, 2023

En esta primera fecha cada uno de los proyectos musicales fueron elogiados y en los tablados se arremolinaba le gente para regocijarse con sus ídolos. Así se observaba en el fiestón que brindó el guanajuatense Junior H con sus corridos tumbados.

Hizo vibrar el poder femenino de la rapera dominicana Tokischa encantado a los reunidos al son de “Linda”, “Desacato escolar” y “Somos iguales”.

Los respetables aclamaron a los berlineses Moderat, quienes emergieron unos cuantos minutos de retraso. Desplegaron atmósferas electrónicas en un viaje alucinante que fue aplaudido por la fanaticada.

Encantó el ensamble parisino L'Impératrice al mando de la cantante Flore Benguigui, al ritmo de “Off to the Side”, “Hématome”, “La lune” y “Anomalie bleue”.

Tremendo cerrojazo concedió el rapero texano Travis Scott, uno de los actos esperados por los fans. La estrella descendió en una plataforma flotando en el escenario AXE Ceremonia, para vérsele desde cualquier punto. Las multitudes se apretujaban para disfrutar al máximo del explosivo show.

El espectáculo relució en su producción, dantescas llamaradas fulguraban ante las miradas hipnotizadas a la par de incesante pirotecnia iluminando los cielos a los ritmos de “Hold that heat”, “Highest in the room” y “Butterfly Effect”.

El DJ británico Fred Again cerró el Escenario GPI, donde a su vez presentó último show de su gira, siendo cobijado en el éxtasis generalizado. Honey Dijon, la Dj originaria de Chicago, confabuló un efusivo acto en el American Eagle que se extendió más allá de las dos de la madrugada.

La segunda fecha del festival AXE Ceremonia recibirá este domingo a Rosalía, M.I.A., Jamie XX y Julieta Venegas.