El corto mexicano “Arkhé”, a la semana de la Crítica de Cannes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El filme “Arkhé”, del mexicano Armando Navarro, es uno de los trece trabajos seleccionados por la Semana de la Crítica del Festival de Cannes.

Diez trabajos concursarán en la competencia de cortometrajes y tres más tendrán una proyección especial.

¡Ya viene el @Festival_Cannes 2023!



uD83EuDDF5Abrimos hilo con las películas mexicanas que estarán presentes:



uD83CuDF9E?'Tótem', de Lila Avilés (#EFICINE)

Sección Cannes Ecrans Juniors



uD83CuDF9E?'Arkhé', de Armando Navarro

Competencia oficial de Cortometrajes pic.twitter.com/BvUqcrAUNV — IMCINE (@imcine) April 19, 2023

El concepto “Arkhé” es la raíz griega de palabras como “arqueología” y “archivo”. Es para hablar del origen oculto. En el cortometraje se pueden encontrar imágenes nunca antes vistas del terremoto que destruyó la Ciudad de México en 1985.

Esta película es la aventura de un archivero que quería verlas y terminó perdiéndose en las imágenes del concreto roto.

El Festival de Cine de Cannes se efectuará del 16 al 27 de mayo.

La competencia de cortometraje se completa con:

“Boléro”(Francia), de Nans Laborde-Jourdàa; “Contadores” (España), de Irati Gorostidi Agirretxe; “Corpos Cintilantes”(Portugal), de Inês Teixeira; “I promise you Paradise” (Egipto, Francia, Qatar), de Morad Mostafa; “Krokodyl” (Polonia), de Dawid Bodzak; “Via Dolorosa” (Francia), de Rachel Gutgarts, y “Walking With Her into the Night” (China), de Hui Shu.

Fuera de competencia se presentarán los cortometrajes “Midnight Skin”(Grecia), de Manolis Mavris; “Pleure pas Gabriel”(Francia), de Mathilde Chavanne, y “Stranger” (Francia), de Jehnny Beth y Iris Chassaigne.