"Hacemos canciones desde la luz": McEnroe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El poeta Eduardo Lizalde escribió "recuerdo que el amor era una blanda furia no expresable en palabras", aquella letra fue una influencia e inspiración para Ricardo Lezón y su banda McEnroe. El grupo se formó en 2002 en Getxoacaba y por primera vez se presentará en México.

Con su disco Rugen las flores y que nació gracias al poema de Lizalde, la agrupación intentó reflejar cómo la alegría y la luz hacen que los demás ruidos se sumerjan en el silencio. Las letras de ese disco, que ha sido calificado como el más poético, giran entorno a esa idea.

"El día en que escuchemos

Por vez primera nuestras voces

Se encenderán todas las luces

Sonarán todas las canciones"

Ahí confluyen los momentos de luz y electricidad y que da la sensación de melancolía y soledad. Pero la esencia musical es la esperanza.

“Cantamos para nosotros, pero con la esperanza de llegar la gente, lo primero a lo que no renunciamos es a que la canciones nos acompañen”, dice Lezón en entrevista con Proceso.

A lo largo de 20 años Lezón se asume que "son lo mismos, somos una banda que hemos tenido un caminar y un devenir particular, la música siempre ha sido el centro de nuestra vida, pero no el económico. Nunca nos hemos dedicado a esto por dinero, ni hemos querido ser profesionales".

"Se nos ha tachado mucho de cantar siempre, de ser triste y de tirar siempre a la melancolía. Pero nosotros lo hemos vivido de una manera totalmente diferente, no tenemos ninguna gana de trasmitir tristeza, pero a la hora de hacer las canciones no tienes ningún control sobre lo que transmites; hacemos las canciones desde la luz, desde algo que nos ilumina. Me gusta mucho pensar que las canciones o una de las intenciones por las que se hace es para acompañar, no sentirte tan solo, ni yo al hacerlas y me encantaría que quien las escuche le ayudase un poco a sentirse menos solo".

Este 25 de abril tocarán en la sala La Piedad Live de la Ciudad de México, en un concierto conjunto con la cantante Nena Daconte, además tendrán una presentación en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes el 28 y finalmente se presentarán en el Foro Lando de Toluca el 29.

En dos décadas han publicado seis discos, en 2008 se autoeditan su primer disco Al Sur de mi vida, siguió Tú nunca morirás, Las Orillas, Rugen las flores, Lluvia y Truenos y La Distancia.

Sobre el futuro, Lezón sentencia: "El destino era este, formar un grupo y tener la posibilidad de hacer las canciones que nos gustaban, y todo lo que venga después es un regalo, no me gusta hacer planes del futuro, pero lo que está claro es que no se va a acabar McEnroe, no sé si haremos cosas puede que nos tardemos 10 años o 15 sin hacer nada o puede que lo hagamos en tres meses. No tengo idea, pero yo voy a seguir haciendo canciones".

Su música transmite la metáfora de los momentos; el rayo en la lluvia aparece por un instante, pero su sonido tiene eco en el tiempo, o en palabras de McEnroe: