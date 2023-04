Ricardo O’Farrill arremete contra Daniel Sosa, Mau Nieto y Sofía Niño de Rivera (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El standupero Ricardo O’Farrill se lanzó en redes sociales contra colegas como Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto, entre otros, en un video en vivo compartido en Instagram.

El comediante relató que, tras haber asistido a la boda del standupero Mau Nieto, se le negó la entrada a la tornaboda. O’Farril discutió ahí con varias personas a las que exigió disculparse, y al no tener respuesta, decidió publicar el video.

En su casa, O’Farrill transmitió durante tres horas, en las cuales, sin reparos, denunció problemas existentes en el stand up y la comedia en México.

Reconoció enfrentamientos físicos y verbales con su colega Daniel Sosa en el pasado.

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar. Afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho; entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinche futbolista frustrado. Nos separan, se están llevando a Daniel”, contó.

Ahorita muchos mentándole la madre a Daniel Sosa por no disculparse con Richie O'Farrill: Sofía Niño de Rivera, Ludwika Paleta, Isabel Fernández, Karla Camacho, Alex Fernández, Mau Nieto, Román Torres, Chumel, Slobotzky, Ricardo Pérez, Brayan Andrade, Franco Escamilla, Fran Hevia

Por eso, O’Farrill le exigió una disculpa o, de lo contrario, lo exhibiría en redes sociales. La respuesta recibida, acusó, fue una amenaza en su contra.

“Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que ´tu mañana, morgue’. Tengo testigos”, añadió O’Farrill.

Contó que, “en una ocasión, Mauricio Nieto y Daniel Sosa pusieron MDMA en la bebida de una mujer. El MDMA es una droga. Se les hizo muy chistoso a esos dos. La mujer se puso muy mal, parece que Daniel la cuidó toda la noche, pero la morra amenazó con proceder legalmente”, señaló en el video difundido durante la madrugada del 24 de abril.

Richie: Amor arte comida familia y amigos...

-Su mamá: allá abajo están Chumel, Valentina....vienen a verte...

-Richie: Diles que me dejen en paz...



Ese Richie remata hasta involuntariamente,

Ricardo O'Farrill

Daniel Sosa

Mau Nieto

Alex Fernández pic.twitter.com/kDAfT9Y0RU — fanny murguia (@lalobabobala) April 24, 2023

A Sosa lo acusó de haberlo amenazado de muerte en la boda de Mau Nieto.

Richie O'Farril, destrozó al mundo de los standuperos en un livestream dónde reveló secretos de varios comediantes importantes, tales como Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto.

Después se fue contra Sofía Niño de Rivera, de quien dijo que es una persona “deleznable” y prepotente con las personas.

Después de criticar a otros comediantes, aceptó sus adicciones y su rehabilitación. Admitió hacer cosas vergonzosas en estado de ebriedad, pero dijo que otros las realizaban estando sobrios.