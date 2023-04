El trastorno mental que habría llevado a Ricardo O´Farrill a explotar contra standuperos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Amigos de Ricardo O´Farrill aseguraron que el standupero “ya está en buenas manos”, luego del escándalo que provocó al lanzar acusaciones contra varios de sus colegas como Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto.

El lunes, Ricardo O´Farrill transmitió un video en vivo desde su cuenta en Instagram, en el que denunció problemas existentes en el stand up y la comedia en México.

Habría tomado esa decisión luego de tener un enfrentamiento en la boda del también standupero Mau Nieto, donde se le negó la entrada a la tornaboda.

Tras discutir con varias personas, O’Farril dijo que decidió transmitir el video de unas tres horas de duración en el que describió enfrentamientos físicos y verbales con su colega Daniel Sosa.

Ahorita muchos mentándole la madre a Daniel Sosa por no disculparse con Richie O'Farrill: Sofía Niño de Rivera, Ludwika Paleta, Isabel Fernández, Karla Camacho, Alex Fernández, Mau Nieto, Román Torres, Chumel, Slobotzky, Ricardo Pérez, Brayan Andrade, Franco Escamilla, Fran Hevia

“Le dije: ‘no me toques, no te me acerques’. Me empezó a empujar. Afortunadamente estaba Morris, dueño del bar 27, que ha visto a borrachos reaccionar, porque Daniel Sosa estaba borracho; entra a intervenir la situación y de repente siento un pisotón, este pinche futbolista frustrado. Nos separan, se están llevando a Daniel”, contó.

Aseguró que Sosa le lanzó una amenaza: “Se lo están llevando y el güey me dice: ‘Dile a tu mamá que tú, mañana, morgue’. Tengo testigos”, añadió O’Farrill.

También relató que Mauricio Nieto y Daniel Sosa colocaron una droga en la bebida de una mujer, quien “se puso muy mal” y amenazó con proceder legalmente.

En su transmisión, Ricardo O’Farrill calificó además de “deleznable” y prepotente a la cómica Sofía Niño de Rivera.

Mientras transmitía, varios de sus amigos llegaron a su casa. Tras permitirles el ingreso, el video fue cortado de forma abrupta.

El live termina cuando Diego Alfaro llega y corta la transmisión.



De fondo se escucha decir “traen cartas?” Mientras Ricardo dice también que lo dejen.



Diego dice que tiene que cortar la transmisión.



pic.twitter.com/i24pKhBOun — Carla (@Crayolaverde03) April 25, 2023

Trastorno mental

Durante su transmisión, Ricardo O’Farrill dijo padecer un trastorno de salud mental.

“Mi nombre es Ricardo O’Farril, tengo 28 años, estudié publicidad, soy ciudadano mexicano y sufro de neurosis diagnosticada, esto me lo explicó mi psiquiatra, me dijo ‘no te preocupes, tus sentimientos son igual a los de todas las personas, te pones triste como todas las personas, te pones feliz, te emputas, pero al triple’, todo lo que les molesta y afecta, a mí me molesta y afecta al triple”, dijo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la neurosis es una enfermedad funcional del sistema nervioso que se caracteriza por inestabilidad emocional.

Entre sus síntomas están: alto grado de ansiedad generalizada, depresión, miedo, síntomas obsesivos compulsivos, hipersensibilidad, sentimientos de culpa, incidentes que generan fuerte alteración emocional, fobias.

Además, quienes la padecen pueden presentar síntomas como dolor de cabeza, voluntad débil, pérdida de las ganas de trabajar, sueño alterado, preocupación excesiva, entre otros.

“Ya está en buenas manos”

Este martes, Chumel Torres publicó un mensaje en la red social Twitter en el que afirma que “Richie está en buenas manos, acompañado de su familia”.

Richie está en buenas manos, acompañado de su familia.

Gracias por sus mensajes.



“Agradezco que respeten el espacio que ellos necesitan para transitar estos momentos”, agregó, sin especificar si fue sometido a algún tipo de tratamiento.

Diego Alfaro, otro amigo de O’Farrill, publicó, por su parte: “Ricardo va a estar mejor. Gracias a todos por su apoyo. Evitemos usar una situación tan delicada para el chisme o el morbo”.