El presentador más controvertido de la tv muere a los 79 años; Jerry Springer, leyenda del talk show

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Jerry Springer fue durante 27 años un ícono de la televisión, su programa escandalizó y enamoró a la audiencia de Estados Unidos y el mundo mediante su estilo para conducir y la manera en que presentaba a sus invitados.

The Jerry Springer Show, mostró momentos e irreverentes de la pantalla chica cuando apareció en 1991, lo que lo llevó a ganarse un lugar en la conducción por su estilo peculiar. Horrorizó y encantó a una parte de la sociedad gracias a sus ideas y su manera de presentar a sus invitados. Incluso, llegando a superar al programa de Oprah Winfrey.

Durante su show se popularizaron frases como cuando el público le gritaba “¡Jerry, Jerry, Jerry!” o la que él decía cuando anunciaba tras una prueba de ADN que alguien no era el padre de un bebé: “You are NOT the father”. Esta escena fue recreada en un episodio de Los Simpsons.

Springer falleció en paz en su casa de los suburbios de Chicago tras haber desarrollado un agresivo cáncer pancreático.

“La capacidad de Jerry para conectar con la gente fue la clave de su éxito en todo lo que hizo, ya fuera política, radio o simplemente bromear con la gente en la calle que quería una foto o unas palabras”, dijo en un comunicado Jene Galvin, portavoz de la familia.

Springer se definía como “Presentador de talk show, maestro de ceremonias del fin de la civilización”. También había dicho a la gente, que su deseo para ellos era “que nunca estén en mi programa”.

Antes de convertirse en ícono de televisión, fue un político que se desempeñó en el Concejo Municipal de Cincinnati en 1971 y fue elegido alcalde de la ciudad en 1977.