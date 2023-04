En noche estrellada y rosa Blackpink movió a 59 mil fans en el Foro Sol (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Foro Sol se tornó de rosa la noche de este miércoles ante casi 59 mil fanáticos que presenciaron la primera vez de Blackpink en México.

La agrupación femenina insigne del K-Pop realizó tremendo show como parte de la gira Born Pink: Around the World en la primera de dos fechas en nuestro país (hoy es la segunda), y primera vez en Latinoamérica.

Desde muy temprano los jóvenes que acamparon afuera del Foro Sol en búsqueda de lugares cercanos al escenario le dieron vida a la zona, pues también los vendedores de comida y ambulantes hicieron venta durante todo el día de playeras, gorras, sudaderas, diademas de colores y comida.

Ya en la noche, hacía las 20 horas, un dron emocionó a los fans y provocó “olas de luces rosas” con el lightstick de Blackpink en forma de corazones que iluminaba al Foro Sol.

Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa salieron poco después de las 21 horas al escenario sorprendiendo con tremendas coreografías, y en especial una producción audiovisual que mantuvo atento a todos los asistentes, adolescentes y jóvenes en su mayoría, pero también niñas en hombros de sus padres. Mención especial merece el sonido que fue prácticamente impecable y permitió escuchar letras, e interacción de las artistas con el público.

Con un outfit en color rosa, y luego de un Inter visual, las Blackpink encendieron con temas como How you like that, Pretty Savage y Whistle tras lo cual hicieron una breve pausa para presentarse por nombre y el ya clásico en coreano “¡Hola, somos Blackpink!”, además de intercambiar un “¡Hola México!" y agradecer su primera vez en el país.

La banda que viene de presentarse en el festival Coachella como estelar ante 60 mil personas, reunió en el Foro Sol a casi 59 mil almas, con la peculiaridad de que este público sí fue totalmente suyo, y una de sus más grandes presentaciones del tour.

Continuaron con Dont know what to do y Lovesick girls en donde llovieron tiras de confeti, para Crazy over you, Tally y Pink Venom la multitud continuaba atenta, en especial porque gozaron de un segundo cambio de vestuario.

Después de ello vino un momento en donde cada una presentaron sus sencillos en solitario, inició Jisoo con Flower, continuó Jennie con You and me, después Rosé con Hard to love/On the ground, y finalmente Lisa, una de las más aplaudidas por su coreografía de Money.

Para la tercera y última parte parecía que se iban luego de Shut down y Forever young, pero después de una despedida que parecía real, pues pasaron varios minutos antes de que se encendieran las luces, regresaron con Boombayah, Ddu-du-ddu-du y As if its your last.

En esta última parte los blinks (así se hacen llamar sus fans) de México, habían informado en sus redes sociales que les harían llegar cuatro sombreros de charro, y así sucedió, las artistas los recibieron y usaron unos momentos, incluso se tomaron la foto del recuerdo del show, mismo que podría aparecer en la serie de YouTube que documenta el tour titulado “BPM Roll”.

MEXICO IS BLACK AND PINK#BLACKPINKinMexico #BORNPINKinMexico_Day1 pic.twitter.com/5JdIXE8OOv — BLINK MÉXICO uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@BLINKMEX_) April 27, 2023

A la banda le queda una fecha más en México esta noche, tras lo cual se despedirán para continuar con la gira en Río de Janeiro (Brasil), y después seguir por Europa.