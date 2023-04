“La última función de cine”, una película conmovedora y tierna 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El realizador indio Pan Nalin sorprende de nuevo, ahora con una historia conmovedora de 110 minutos en homenaje a las películas de formato en 35 milímetros, las cuales están desapareciendo porque ahora los relatos filmicos son grabados en imagen digital.

La película titulada “La última función de cine” (2021), que forma parte de la 73 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, igual le rinde tributo al largometraje “Cinema paradiso”, del italiano Giuseppe Tornatore (Sicilia, 1956), ya que el relato se centra en Samay, un niño de nueve años que vive en un humilde pueblo en la India llamado Chalala, que en realidad es la aldea nativa del realizador, Adtala.

El infante, quien es muy carismático, descubre el cine por primera vez y queda maravillado. Contra la orden de su padre, vuelve día tras día al cine y se hace amigo del proyeccionista que, a cambio de comida, le deja ver películas gratis. Los alimentos son hechos por la mamá del protagonista, una gran cocinera, que le da para asistir a la escuela.

La pasión de Samay por las historias fílmicas crece cada vez más, pero el dueño del cine descubre al niño con el proyeccionista y lo echa. En tanto que su papá, quien vende té en la estación del tren e incluso es muy religioso, lo castiga cada que sabe que se distrae por el séptimo arte y lo incita a que lo ayude en el pequeño negocio. El progenitor considera el cine una afición impía.

"La última función de cine", del realizador indio Pan Nalin. Foto: Cortesía

Mas quien sufrirá un cambio doloroso es el proyeccionista, porque debe enfrentarse a la tecnología. Samay, quien cuenta con cinco amigos muy solidarios, empieza a construir su propio aparato de proyección en una casa abandonada.

También actúan Richa Meena (Madre de Samay), Bhavesh Sharimali (Fazal) y Dipen Raval (Bapuji, padre de Samay). El joven actor Bhavin Rabari, quien recrea a Samay, efectúa una extraordinaria actuación y con facilidad pasa de una emoción a otra. Ganó en este año el Premio Satellite por Actuación Revelación en el International Press Academy.

“La última función de cine” además obtuvo en 2021 los premios Espiga de Oro a Mejor Película en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, España, y del Público de la sección Cine del Mundo en el Festival de Cine de Mill Valle, Estados Unidos.

En 2022 se estrenó en los ciclos de Cine de Tribeca, Nueva York, Estados Unidos, y el Internacional de Cine de Pekín, China.

La obra es autobiográfica, según el mismo Nalin, quien en su adolescencia dejó el hogar de sus padres para dedicarse al cine, lo cual logró con base en becas y muchos esfuerzos, al margen de Bollywood. Incluso, ha narrado en entrevistas que la mayoría de las cosas que efectúan los pequeños en la pantalla grande las realizaba con sus amigos reales.

“La última función de cine” además recuerda a destacados cineastas internacionales. Cabe destacar que el realizador es autodidacta y comenzó realizando documentales para cadenas televisivas internacionales. En 2001, logró el éxito comercial y lo alabó la crítica con su ópera prima “Samsara”. En su cine ha plasmado diversas facetas de la cultura india con películas como “Valley of flowers” (2006), “Angry indian goddesses” (2015) y “Beyond the known world” (2017).

Sin duda, “La última función de cine” hará que el público derrame de vez en cuando una lágrima, pero con la esperanza de que los sueños se pueden lograr con la perseverancia y el trabajo.

La Muestra Internacional de Cine recorrerá varias ciudades del país.