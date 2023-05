"No voy a llegar a los 80 años": Michael J. Fox habla de su lucha contra el Parkinson

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “No voy a mentir, se está volviendo más difícil, pero así son las cosas”, señaló el actor Michael J. Fox, quien vive con Parkinson desde hace 30 años y no cree llegar a cumplir los 80 años.

Entrevistado el 28 de abril por la cadena CBS y de 61 años de edad, el protagonista de la saga “Volver al futuro”, como Marty Mcfly, quien volaba en el DeLeroean, con su amigo, el actor Christopher Lloyd, como el Doc Emmett Brown, para viajar en el tiempo, habló sobre su enfermedad.

“Mi vida está preparada para poder llevar el Parkinson conmigo si es necesario”, señaló J. Fox a Jane Pauley, de The Today Show, quien le preguntó: “Pero en algún momento, el Parkinson hará la llamada por ti, ¿no?”. Y el actor contestó: “Si, es golpeando la puerta. No voy a mentir. Cada día es más duro”.

“Caerse y aspirar comida y contraer neumonía, todas estas formas sutiles que te atrapan. No mueres de Parkinson; mueres con Parkinson. Así que he estado pensando en su mortalidad. No voy a llegar a los 80?, declaró el actor.

El Parkinson es el segundo trastorno neurodegenerativo más común en todo el mundo. Es una enfermedad neurológica que afecta el área motriz del cuerpo. Es tratable, pero progresiva, de acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC).

Michael J. Fox tenía 29 años en 1991 cuando fue diagnosticado con Parkinson. Estaba en la cima de su carrera en Hollywood e intentó ocultar su enfermedad por siete años, pero cuando lo hizo público se dedicó a buscar una cura.

Para ello, creo una organización no gubernamental con su nombre. En 2022 recibió el premio honorífico de la AARP por su trabajo en su agrupación en la investigación del Parkinson.