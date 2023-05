La filósofa Juliana González es homenajeada con la Medalla José Vasconcelos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Reconocida no sólo por sus aportaciones al estudio de la Filosofía en los ámbitos de la ética, el humanismo y la bioética, sino por su labor en la enseñanza de esta disciplina del pensamiento, la doctora Juliana González Valenzuela fue galardonada este martes 9 de mayo con la Medalla José Vasconcelos.

Instituida el 17 de octubre de 1997, la medalla en honor del filósofo, escritor y educador de México y América, fundador de la Secretaría de Educación Pública, es la más alta distinción que otorga el Seminario de Cultura Mexicana, creado también por Vasconcelos.

Su propósito es reconocer “la amplia labor que haya realizado alguna persona, en difusión de la cultura mexicana. Juliana González es la tercera mujer en recibir la presea, luego de la historiadora del arte Elisa Vargaslugo (2010) y la historiadora Josefina Zoraida Vázquez (2022), y la recibió en una ceremonia solemne en la sede del Seminario en Polanco, de manos de su director el arquitecto Felipe Leal.

González Valenzuela es egresada de la licenciatura, maestría y doctorado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la cual fue directora entre 1990 y 1998, y al dejar el cargo se incorporó enseguida y hasta 2006, como miembro de la Junta de Gobierno de la llamada Máxima Casa de Estudios.

En una breve semblanza elaborada por el investigador Hugo Chávez para la Secretaría de Educación Pública (SEP), con motivo de la entrega del Premio Nacional de Ciencias y Artes, en la categoría de Historia, Ciencia Sociales y Filosofía, que recibió en 2004, la profesora emérita del Colegio de Filosofía de la FFyL e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, autora de 7 libros, coordinadora y/o coautora de 16 más, relata en entrevista con el autor:

“Nací por azar en la Ciudad de México (19 de septiembre de 1936), porque toda mi familia es de Sonora y mis padres andaban de paso por la capital… Mi padre era delahuertista y vivíamos una temporada en la Casa del Lago, que solía servir de refugio en aquellos años de agitación política. Luego mis padres se fueron exiliados a Estados Unidos. Tuve una hermana que me llevaba dieciséis años y otro hermano que murió al nacer, así que prácticamente fui hija única. Luego mi padre fue muerto cuando yo todavía no nacía y mi madre estaba embarazada. Crecí y me eduqué en la casa paterna, con mi madre y mis abuelos, en la colonia del Valle”.