Dave Matthews Band, delirante rock en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La agrupación estadunidense Dave Matthews Band ofreció delirante gala de rock en el Auditorio Nacional en un intenso viaje por sus éxitos y una revisión a “Walk Around The Moon” (este 11 de mayo llegan a Monterrey y luego a Guadalajara) reciente creación discográfica a lanzarse el próximo 19 de mayo.

En el concierto de este martes el líder vocalista Dave Matthews emergió pasaditas las 21:10 junto a sus camaradas Carter Beauford en la batería, Stefan Lessard en el bajo, Tim Reynolds en la guitarra, Rashawn Ross en la trompeta, Jeff Coffin al saxofón y Buddy Strong en los teclados.

El estallido catártico sobrevoló a los primeros acordes de “Satellite”, edificando de principio a fin un show de apasionadas emociones.

El buen Dave saludó velozmente a su gente en español: “¡México, muchas gracias!”.

#DaveMatthewsBand arrancó gira en el Auditorio Nacional, brindando una intensa gala de rock donde presentó su reciente disco

"Walk Around The Moon" uD83DuDD25uD83CuDFB8uD83CuDFBC



Resultados principales



Imágenes pic.twitter.com/SFOWJldEcB — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) May 10, 2023

La respuesta de los respetables fue instantánea, una mágica conexión confeccionó el cantante, en todo momento agradecido con su gente. Acudió un público en su mayoría coetáneo a la banda surgida hacia 1991 en Charlottesville, Virginia. Fue una velada de entrega mutua y correspondida.

El espectáculo transcurrió en un ambiente íntimo. Al frente del tablado se diseñó para fans de pie y el formato de las butacas abarcó solamente hasta el segundo piso del emblemático inmueble de avenida Reforma. Alejados de parafernalias escénicas, la producción se concentró en los músicos. Una pantalla a telón de fondo dibujaba un viaje conceptual de coloridas proyecciones alucinantes.

El repertorio avanzó en “Rapunzel” y “Come On Come On”. Se escuchó “Madman’s Eyes” y “Virginia in The Rain”.

Al ritmo de “Jimi Thing” los reunidos enloquecieron de éxtasis, regalando Rashawn y Jeff tremenda ejecución en los instrumentos de viento. Hizo lo propio el guitarro Tim para “#41”. A lo largo del recital una cátedra sonora brilló en los corazones de la audiencia a los cantos de Dave, reluciendo al igual la bataca de Carter, el profundo bajo de Stefan y el frenético teclado de Buddy.

La presentación delineó “Grey Street”, “Busted Stuff”, “The Space Between” y “Louisiana Bayou”. Los respetuosos seguidores en su mayoría permanecieron sentados en sus butacas, detonando eufóricos aplausos entre cada rola, en tanto los de pie se sumergían hipnotizados meneando los cuerpos y los cráneos, levantando las manos hacia los cielos.

El ensamble rasgó “Crash Into Me”, “Monsters” y “Why I Am”. Diriguéndose hacia el ocaso entonando “You & Me” y “Warehouse”.

Desaparecieron en aparente adiós y breve pausa, para retornar obsequiando en inexorable despedida “Looking for a Vein” y “Don’t Drink The Water”. A los filos del tablado Dave Matthews rindió reverencias en gratitud por las pasiones acompañándose de sus compañeros músicos, retirándose en huida veloz cerca de la media noche. La fanaticada en aplausos y aullidos ensordecedores partieron regocijantes.

La asociación actual de Dave Matthews con The Nature Conservancy, ha permitido plantar tres millones de árboles desde 2020. Para el presente año elevarán el total a cuatro millones de árboles (más información en www.dmbtrees.org). A su vez, Dave Matthews Band compensará las emisiones de carbono durante sus viajes y los fans con la ayuda de REVERB, creando una gira amigable ecológicamente.

En 2019 Dave Matthews Band fue nombrada “Embajador de Buena Voluntad para el Medio Ambiente” de la ONU, misión que se remonta desde sus primeros conciertos en 1991.

La gira para presentar su disco “Walk Around The Moon” a nivel mundial arrancó en la Ciudad de México, para continuar el 11 de mayo en Monterrey, el día 13 en Guadalajara y retornar a Estados Unidos con una serie de presentaciones.