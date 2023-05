Ver, oír, aplaudir, silbar...

En homenajes al titiritero Lucío Espíndola

Como un homenaje al dramaturgo, actor y titiritero Lucio Espíndola, fundador de la compañía Marionetas de la Esquina, a un año de su fallecimiento, se presentará una serie de nueve puestas en escena con diversas agrupaciones. Inicia este sábado 13 con “El circo”, escrita por Espíndola y dirigida por quien fue su compañera Lourdes Pérez Gay. Es una historia que traslada a un viejo circo lleno de sorpresas, música, vitalidad y alegría. Para el domingo 14 Badulake Teatro presentará “Un pato… no tan feo”, de José Luis Cruz, con dirección de Adriana Martelli. Ambas funciones serán a las 13:00 horas, en el Teatro Orientación “Luisa Josefina Hernández”, del Centro Cultural del Bosque, Paseo de la Reforma y Campo Marte, detrás del Auditorio Nacional, Metro y Metrobús Auditorio.

Contra viento y marea II; mujeres en el arte urbano

Este fin de semana termina el ciclo “Contra viento y marea II; mujeres en el arte urbano”, en el cual diversas artistas dialogan con el público sobre su quehacer artístico. El sábado 13, a las 13 horas, inicia Andrea Ortiz (Coyota) sobre el tema Espacios y festivales autogestivos de mujeres y para mujeres en el arte urbano. A las 14:00 horas Gwendolyne (María Cuéllar), dará a conocer su obra en la técnica del caligraffiti, basado en la deconstrucción de las letras y en su caso, en la caligrafía gótica. El domingo 14 a las 13:00 horas la conferencia será RAYAS DI-VERSAS. Vicisitudes de la sexualidad en torno al graffiti mexicano, a cargo de Alejandra Atrisco (Bixablu), en el marco también del Día Internacional contra la Homofobia. Cierra el ciclo Alejandra Betsabé (Nescia), con el tema De la ilegalidad a la legalidad. El grafiti como una herramienta de empoderamiento, a las 14:00 horas. La cita es en la Galería José María Velasco, ubicada en el entrañable barrio de Tepito, en la calle de Peralvillo, casi esquina con Paseo de la Reforma Norte, Colonia Morelos, Metrobús Glorieta Cuitlahuac.

Todo el mundo habla de Jamie

“Todo el mundo habla de Jamie”, que se encuentra en estos días en cartelera en el Teatro Manolo Fábregas, ha merecido el reconocimiento del público, ello palpable en el trabajo en tablas, pero también tras bastidores, pues incluye la escenografía de Jorge Ballina, uno de los profesionales más reconocidos de nuestro México. La obra bajo el título en inglés de “Everybody’s talking about Jamie” es un original de Tom McRae que se estrenó en 2017 en la escena teatral inglesa, musical sobre la identidad, resiliencia y respeto basado en el documental de la BBC ‘Jamie: Drag queen at 16’ (2001), sobre un adolescente en un barrio londinense que no termina de encajar debido a sus gustos y preferencias. La obra tiene funciones hasta julio próximo todos los viernes (20 horas), sábados (16:30 y 20 horas) y domingos (13 y 17 horas), y los boletos se pueden encontrar en la página https://www.goliiive.com/jamieelmusical.

“Trigal”, sobre adolescentes mexicanas

Sofía es una niña de 13 años que va de vacaciones a la casa de campo de su prima Cristina en Sonora. Durante estos días de juegos y descubrimientos las dos se verán sumergidas en un triángulo amoroso con un hombre casi 20 años mayor que ellas, lo que marcará su paso de la pubertad a la adolescencia. La ópera prima de Anabel Caso es un coming-of-age costumbrista basado en los recuerdos de su juventud que explora el deseo y la sexualidad femeninos de una forma tan sugestiva como dolorosa. Con Emilia Berjón, Abril Michel, Nicolasa Monasterio, Úrsula Pruneda, Gerardo Trejoluna, Alberto Guerra, Patricia Ortiz y Memo Villegas. La Casa del Cine MX, República de Uruguay 52, Centro de la Ciudad de México. Domingo 12 de mayo, a las 14 horas.

“Sundown: secretos en Acapulco”, la nueva película de Michel Franco

Esta producción de México, Francia y Suecia, 2022, es de Michel Franco. Actúan Tim Roth (Neil Bennett), Charlotte Gainsbourg (Alice Bennett), Iazua Larios (Berenice), Henry Goodman (Richard), Albertine Kotting McMillan (Alexa Bennett) y Samuel Bottomley (Colin Bennett). Aquí, los Bennett, una adinerada familia británica compuesta por Alice, Neil y los jóvenes Alexa y Colin, disfrutan de unas relajadas vacaciones en Acapulco hasta que una emergencia fatal interrumpe su viaje. Cuando un miembro de la familia altera el orden y la armonía, surgen inesperadas tensiones y diferencias que llegarán a límites insospechados. En su más reciente película, Franco elabora un relato cargado de giros y misterios en el que pone una incisiva mirada a la institución familiar, a la desigualdad de clases y al hedonismo desaforado en el contradictorio paisaje de uno de los puertos más emblemáticos de México. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, colonia Xoco. Sala 1. Sábado 13 y domingo 14 de mayo, a las 17:30 horas.

“Home is somewhere else”, sobre la separación de familias en EU

El documental de animación “Home is somewhere else” (Mi casa está en otra parte, México-Estados Unidos, 2022) lo dirige Carlos Hagerman y Jorge Villalobos. Animación: Alejandro García Caballero, Andrea Mondragón, Sarah Páramo Música original: avier Álvarez. Con Inger Díaz Barriga, Alejandra Rubalcava, Martha Uc y Alejandro Valle. Jasmine, una niña estadounidense de 11 años, vive con miedo de que sus padres indocumentados sean deportados; las hermanas Evelyn y Elizabeth se encuentran alejadas por sus diferentes estatus migratorios; y Lalo, quien creció en Utah y fue deportado a México a los 23 años, se ha convertido en activista binacional. La más reciente película del documetalista Carlos Hagerman, en conjunto con el animador Jorge Villalobos, es una emotiva reflexión sobre el fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, contado a través de relatos completamente animados. Cine Tonalá, Tonalá 261, Roma. Sábado 13, a las 15 horas.