Tecate Emblema: sin Enrique Iglesias pero con lluvia y Danna Paola en intenso pop

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–El festival Tecate Emblema vibró en una intensa fiesta pop durante su primer fecha este sábado reuniendo alrededor de 41 mil fans en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde figuró la presencia de Danna Paola, Belinda, The Chainsmokers, el proyecto 90’s Pop Tour y Pablo Vittar.

A horas de arrancar el encuentro festivalero el cantante español Enrique Iglesias anunció la cancelación de su participación estelar a causa de neumonía, sin embargo, los ánimos jamás menguaron y Danna Paola fue la encargada de brindar en cerrojazo el primer día del Emblema.

La fiesta transcurrió entre buenos momentos, ni la cancelación de Iglesias ni el tremendo aguacero de bienvenida que recibió a los primeros asistentes al abrirse las puertas a las 15:20 bajaron los ánimos, las multitudes arribaron dispuestos a disfrutar de la fiesta.

La DJ mexicana Rayben fue la encargada de emprender la pachanga popera calentando las emociones bajo el acuso temporal. El día trascurrió en cambios climáticos, después del chapuzón el inclemente sol azotó el atardecer, sorprendiendo a su vez intermitentes lloviznas para avanzar hacia el frío nocturno, cuando Tláloc concedió tregua para que el público disfrutara de los espacios. Los asistentes fueron diversos, desde la vieja guardia popera y una nueva oleada generacional, todos por igual gozaron al máximo.

Se extendieron tres escenarios, el principal Tecate Stage, Kia Stage y Shein Stage. La plataforma principal creció a diferencia de su edición pasada, erigiendo la figura insignia de un águila de tonalidades violáceas observando con su profunda mirada a los reunidos. Un ambiente de libertad y diversidad sexual prevaleció en cada rincón, en un recorrido ágil entre cada tablado, contando con los tradicionales quioscos para refrescarse y degustar alimentos.

Belinda cautivó al ritmo de “El baile del sapito”, “Amigos por siempre” y “Muriendo lento”, en este último tema acompañándose a dueto del buen Jay de la Cueva líder de Moderatto.

El acto de 90’s pop tour figuró por el grupo Jeans cantando “Pepe” y “Me pongo mis jeans”, Magneto movió los cuerpos al ritmo de “Suena tremendo”, Caló entonó “Ponte atento” y The Sacados “Pensando en esa chica”.

#DannaPaola en brillante cierre estelar en el festival Tecate Emblema luego de suplir a #EnriqueIglesias uD83DuDD25uD83CuDFBC pic.twitter.com/y3e7Vplkbe — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) May 14, 2023

Danna Paola comandó el show estelar del Emblema, en una entrega frenética de su público que se deleitó en un recorrido por “Mía”, “Valientes” y “Mala fama”.

“¡Gracias por recibirme!”, expresó la artista saludando a sus adeptos.

Aprovechó el instante deseando pronta recuperación a Enrique Iglesias luego de remplazarlo para el cierre del festival. El espectáculo además consideró “TQ y Ya”, “El primer día sin ti” y culminar en “XT4S1S”. El horizonte se iluminó de pirotecnia en pasiones desbordadas, para esfumarse complacidos todos a las fronteras de los dos de la madrugada.

La travesía sabatina destacó además por los actos de The Chainsmokers, Mel C, The Driver Era, OneRepublic, Bruses y Pabllo Vittar. Para la segunda entrega este domingo 14 de mayo relucirá con Robbie Williams, Black Eyed Peas, Becky G, Bizarrap y Kygo.