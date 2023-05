Robbie Williams, cierre estelar en el Tecate Emblema

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La estrella británica Robbie Williams cerró como los grandes el acto estelar del festival Tecate Emblema llegando a la parte final bajo una intensa lluvia, confabulando un mágico show ante 56 mil 737 fans reunidos este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La aclamada celebridad emergió en el escenario principal en una noche fresca alrededor de las 22:00 horas portando el jersey de la selección mexicana de futbol femenil. Los vuelos sonoros emprendieron en instantáneos ánimos enloquecedores al ritmo de “Hey Wow Yeah Yeah” y “Let Me Entertain You”.

De principio a fin el cantante de pop, de 49 años, fue amable con su gente en una conexión fraternal. En constantes diálogos con dosis de buen humor avanzó el espectáculo, que reunió a un público de diversas generaciones, que disfrutó de “Land of 1000 Dances”, en un viaje de nostalgias recordando sus tiempos de escándalo en “Strong”.

Cantó “Come Undone”; con gracia rememoró bromeando cuando formó parte en sus orígenes en la boy band conocida como Take That, entonando “Do What You Like”. Encantó al rendir tributo a la banda de rock Oasis con “Don’t Look Back in Anger”.

Una cascada de papelillos multicolores sobrevolaron en “Love My Life”, sin faltar las clásicas “Feel” y “Rock DJ”.

Deleitó a los reunidos con “Tripping”; la reluciente producción iluminó con acercamientos a la figura de Williams en la monumental pantalla a telón de fondo y en las plasmas laterales.

Una pertinaz llovizna calentó las pasiones. Para Williams no existen impedimentos, continuó encantador hasta el finiquito. Incluso, aprovechó para descender del tablado acercándose a sus frenéticos adoradores y dedicó a una fan de nombre Ana el tema “She’s the One”.

Desfilando hacia el ocaso tarareó a cappella junto a los respetables los cortes “Let Me Entertain You” y “Strong”. Arreciaba el temporal en tremendas gotas sin menguar los ánimos para despedirse con “Angels”. Al filo del escenario junto a sus músicos, Robbie Williams desapareció con las manos en alto y el clamor ensordecedor de las multitudes extasiadas.

#RobbieWilliams cerró como los grandes el acto estelar del festival Tecate Emblema bajo una intensa lluvia y un mágico show ante 56 mil 737 fans uD83DuDD25uD83CuDF28?uD83CuDFBC pic.twitter.com/ayg0aJob6z — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) May 15, 2023

Los asistentes disfrutaron nuevamente de los tres escenarios, el principal Tecate Stage, Kia Stage y Shein Stage.

La travesía sonora destacó la presentación de los legendarios Black Eyed Peas, agrupación formada en 1995 en Los Ángeles, California.

Aparecieron sus integrantes Will.i.am, Apl.de.ap, Taboo y J. Rey Soul, compartiendo tremenda fiesta que contempló “Let’s Get It Started”, “Boom Boom Pow”, “Ritmo”.

El candente show fue delineado por el amor de los artistas hacia sus seguidores, agradecimientos a México y un constante orgullo latino, destacándose especialmente la consigna de Taboo:

“¡Nunca se olviden de nuestras raíces! ¡Viva México Tenochtitlán!”

El publicó gozó de grandes momentos inolvidables que comandó Camilo, Moenia, Becky G y Bizarrap. El Dj noruego Kygo fue el encargado de concluir en una fiesta de beats y pirotecnia a las fronteras de las dos de la madrugada. Todos huyeron felizmente satisfechos en espera de la próxima edición del festival Tecate Emblema.