“El país del nunca Jabaz. De Salinas a López Obrador” en el Museo de Periodismo de Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dichosos los tapatíos que pueden echar un ojo por la retrospectiva del cartonista José Antonio Baz ‘Jabaz’, se trata de la exposición “El país del nunca Jabaz. De Salinas a López Obrador” en el Museo de Periodismo y las Artes Gráficas de Guadalajara (Mupag), un recorrido de 35 treinta años de carrera del artista, y con ello de los últimos años de nuestro México.

El diseñador gráfico y Premio Nacional de Periodismo (2005) en ‘Caricatura y Humor’ recién inauguró esta muestra que reúne unos 200 cartones digitales que se mueven entre el collage y el fotomontaje.

Pionero de los memes a partir de esta técnica, Jabaz (Guadalajara, 1952) fue maestro de moneros como Trino, Jis y Falcón, con quienes fundó un magazine universitario llamada ‘Uno no es ningúno’ (parodia de Unomásuno), a ese le siguieron la revista ‘Galimatías’ en la que colaboraron también el cineasta Guillermo del Toro, Francisco Navarrete, Julio Haro, entre otros. Cuando se funda el diario ‘Siglo 21’ se desprende de este el suplemento ‘La mamá del Abulón’ donde surge su cartón político ‘El país del nunca Jabaz’, mismo que se lleva al diario Público y después a Milenio en donde está a la fecha.

Todo ese recorrido personal abarca desde el previo de Carlos Salinas con la “caída del sistema electoral”, al “error de diciembre” de Ernesto Zedillo, el “comes y te vas” de Vicente Foz”, el “haiga sido como haiga sido” de Felipe Calderón”, la “Casablanca” de Enrique Peña Nieto”, el covid-19 y “los otros datos” de Andrés Manuel López Obrador.

Cuenta a Proceso sobre la exposición:

“Es un viaje en el túnel del tiempo, me encontré cosas que ya no recordababa y me gustó recordar mi trabajo. Gerardo Lammers (director del Mupag) tuvo la buena idea de invitar a colaborar a Gis, Trino, Josel y Erandini a paticipar también, con ellos coincidí en ‘La mamá del abulón’, y fue muy agradable estar buscando mi trabajo como editor y todo, y también de lo que se publicó en otros suplementos como ‘Tu hermana la gordota’ que hice con Paco Navarrete.

“En el Colegio de Michoacán hace unos años y en el Iteso hice una exposición previa de mi trabajo, pero nunca como ahora, esto sí es una retrospectiva”.

Explicó que la curaduría corrió a cargo de Gutiérrez Aceves, quien sugirió el esquema de 10 cartones representativos por sexenio más lo local, internacional y de iglesia, de tal manera que la temática de los presidentes se encuentra en dos salas, y en la tercera todo un mix de temas en donde están los trabajos de Gis, Trino y Erandini y Josel sobre su persona. En esta última sala también hay trabajos originales de montajes en suplementos.

¿Qué avances -y atrasos - se ha encontrado en los temas, en su trabajo, en las dinámicas políticas en estos años?

Revisando los cartones de la época de Salinas ahí lo intocable era la virgen de Guadalupe, el ejército y el presidente, los fotomontajes me permitireron usar su rostro hasta casi el final de su sexenio, porque como no era caricatura, ni dibujo, era el rostro de una persona en el cuerpo de otra, tuvo un impacto al inicio fuerte, me decía el editor en Siglo 21 ‘esto está duro, no pasa’, el impacto era mucho mayor que una caricatura y no sabían qué hacer con ello.

“Ahora ya no, las computadoras hacen efectos donde la realidad se confunde, es tán preciso el medio-montaje o fotomontaje donde la intención es justo engañar, lo mío no es engaño exagero con humor, pero en lo general sí ha habido una evolución sobre todo en temas”.

Sobre los avances en tecnologías, aplicaciones como el deep fake donde parece todo muy real, qué tan lejos o cerca esta su trabajo de esto ¿cuáles su intención?

Es que lo que trato de hacer es lo contrario, aplicar filtros para que no se vea real, tomar de la tencología los elementos para distorsionar la imagen y que se vea falsa, es decir lo opuesto a un deep fake (montaje falso), y lo indispensable es que mi trabajo es para hacer reír en ese sentido tiene el mismo lenguaje de las caricaturas.

¿Hacia dónde su trabajo, cómo ve a los medios de comunicación?

Sobre mi trabajo son cuestionamientos que me hago, sobre todo con lo que surge en tecnología, estoy tomando curso de animación para intergrar algunos elementos para las redes sociales que es lo que ahora ‘rifa’, pero también me pregunto ¿a dónde van los medios? porque las noticias las vemos en Twitter, en el momento, eso cambia la dinámica de mucho, no sé cuantas personas lean el periódico impreso pero deben ser menos cada vez.

“También es de preocupar la auto-censura en los medios, los que dependen de la publicidad del gobierno para continuar, lo cual es muy triste porque son de las cosas que con el tiempo no han cambiado mucho”.

¿En su revisión del tiempo, de su trabajo, cómo ve a los expresidentes y al actual?

Primero que nada gozo mucho mi trabajo, me siento privilegiado de que me paguen, no soy politólogo ni nada y me inicie de una maner amuy libre, considero que tengo libertad de expresión, salvo ultimamente.

“Hablando de López Obrador ya salí en la mañanaera, esa manera de presionar a los medios, de ‘tener adversarios’ es un retroceso enorme en la libertad de expresión y peligroso, porque el grupo de comunicación alrededor del gobierno actual es de dar miedo, los trolls, pseudoperiodistas que promocionan ahí, todo eso no es de risa es de miedo.

¿Qué presidente ha sido más facil o complicado de seguir?

Fox fue muy divertido, cada vez que abría, abre la boca es noticia, es bocón, fue un sexenio divertido en cuanto a humor, Salinas también porque daba mucho que decir; y AMLO, da mucho con su mañanera donde miente o la riega, es comediante, diría standupero con perdón de los standuperos.

“Y todavía le queda un rato, en año y medio aún se pueden hacer muchas cosas, se vienen tiempos muy inciertos donde pueden pasar cosas muy feas, ojalá no”.

‘El país del nunca Jabaz. De Salinas a López Obrador’ estará abierta hasta septiembre próximo en el Museo del Periodismo y la Artes Gráficas (antigua Casa de los Perros situada en Paseo Literario Fray Antonio Alcalde 225), en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, en horario de martes a domingo de 10 a 18 horas. Además, la entrada es gratuita.