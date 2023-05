Imagine Dragons, explosivo retorno a México con su Mercury World Tour

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La agrupación estadunidense Imagine Dragons cautivó a 61 mil fans reunidos en explosivo show en el Foro Sol la velada de este miércoles como parte de su gira Mercury World Tour; se presentarán este viernes en Monterrey, y cerrarán en México como estelares del Corona Capital Guadalajara este fin de semana.

La fanaticada aguardaba ansiosa el retorno de los originarios de Las Vegas, Nevada, detonando estallido catártico a los primeros pasos del líder Dan Reynolds junto a sus compañeros el bajista Ben McKee, el guitarro Daniel Wayne Sermon y el bataco Daniel Platzman.

“My Life” y “Believer” fueron las rolas emprendedoras de los vuelos sonoros, delineados desde el arranque por una hechizante producción de atractivos visuales proyectados en la plasma a telón de fondo y pantallas laterales.

Reynolds saludó a su gente:

“¡Hola, mis amigos, muy bonito! ¡Mi español es muy malo, pero los amo con mi corazón!”.

El recinto relució prácticamente pletórico, viéndose un público diverso en edades, especialmente padres acudieron con sus jóvenes y pequeños hijos, heredando pasiones hacia la agrupación de pop rock surgida en 2008.

Se escuchó “It's Time”, prosiguiendo tremendo solitario en guitarra a manos de Sermon y dando paso a “I’m So Sorry”, momentos que aprovechó el fortachón Dan para despojarse de su playera, presumiendo su torso al descubierto generando aullidos ensordecedores de los respetables.

A los estruendos de “Thunder” convidó a un afortunado adolescente a subirse a la plataforma en un mágico ensueño junto a sus ídolos. El espectáculo transcurrió veloz resonando “Birds” y “Follow You”, sorprendiendo al interpretar el tema popular mexicano “Cielito Lindo”, composición creada en 1882 por el maestro Quirino Mendoza (1862-1957).

Ay, ay, ay, ay, canta y no llores,

Porque cantando se alegran,

Cielito lindo los corazones…

La fiesta consideró “Natural”, concediendo sesión acústica al filo del escenario a los ritmos de “Next to Me”, “Amsterdam”, “Three Little Birds” en tributo a Bob Marley (1945-1981) y “I Bet My Life”.

Nuevamente regresó el poderoso pop rock al son de “Whatever It Takes”, “Enemy” y “Demons”, añadiendo “On Top of The World” en una marejada de globos multicolores flotando en el inmueble.

#ImagineDragons hizo vibrar al #ForoSol como parte de su Mercury World Tour, alistando visita en Monterrey y el #CoronaCapitalGdl uD83DuDD25uD83CuDFB8uD83CuDFBC pic.twitter.com/iayitZSi6l — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) May 18, 2023

Rasgaron “Bones”, recibiendo el cantante de 35 años a bien los obsequios de un par de muñecos del Dr. Simi, reposándolos en el bombo de la bataca. Delirante ocaso sobrevoló “Radioactive”, concluyendo en “Walking The Wire” y replicando “My Life”, viéndose al buen Dan arrodillándose en gratitud. El cuarteto avanzó victorioso a las fronteras del tablado en reverencias y huir agasajados en fieros rugidos de satisfacción de las multitudes, en tanto, el vocalista alzaba en sus manos la bandera de México.

Imagine Dragons visitará Monterrey este viernes 19 de mayo. El próximo sábado participarán como estelares del festival Corona Capital Guadalajara, a celebrarse este 20 y 21 de mayo.