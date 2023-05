Pixies, viaje hacia el poderío del rock; este fin de semana estarán en el Corona Capital Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El concierto del grupo Pixies brindado la noche de este jueves en el Teatro Metropólitan fue un viaje hacia el poderío del rock, sin excesivas parafernalias y sin diálogos de sobra. Tras el show en esta ciudad, la banda viajará al festival Corona Capital Guadalajara que se realizará este 20 y 21 de mayo.

El vocalista Black Francis, el guitarro Joey Santiago, el bataco David Lovering y la bajista Paz Lenchantin, emergieron en el recinto del Centro Histórico de esta ciudad delineando un show especialmente dedicado para enseñar a sus fieles una selección sonora de su reciente discografía “Doggerel” (2022), adicionando un recorrido por sus éxitos.

Los primeros acordes de “Cactus” detonaron el estallido enloquecedor de los reunidos para proseguir inmediatamente al ritmo del tema “Ana”. El espectáculo transcurrió sin pausas de principio a fin, sin charlas y mensajes como es su estilística, permitiendo abarcar un amplio repertorio para deleite de la fanaticada. La conexión fue instantánea, en una demostración mutua de pasiones a través de la música. Los Pixies se entregaron espléndidamente a su gente en correspondencia delirante.

@PIXIES #Pixies brindó gala de rock en el #TeatroMetrpólitan en un poderoso viaje por sus nuevas rolas del Doggerel y su éxitos, alistando presencia en el #CoronaCapitalGdl uD83DuDD25uD83CuDFB8 pic.twitter.com/sV6OA67Fet — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) May 19, 2023

Acudió un público mayoritariamente de la vieja guardia que siguen a la legendaria agrupación surgida desde 1986 en la ciudad estadunidense de Boston, sólo se observaba a unos cuantos de la nueva oleada generacional.

La producción edificó escénicamente un ambiente íntimo alejándose de parafernalias, destacándose por tenues luces y relámpagos coloridos de las luminarias, dibujando las siluetas de los músicos.

El calor humano hervía en el inmueble lleno a reventar, al igual que las emociones en coreos estridentes y brincos frenéticos de los reunidos, escuchando “Mr. Grieves” y “Caribou”.

Avanzó el acto en “Vault of Heaven” y “Death Horizon”, prosiguiendo “Nimrod’s Son”, “Here Comes Your Man” y “Vamos”.

Cada uno de los integrantes regaló una magistral gala rockera, desde los cánticos ásperos de Francis, la aguerrida guitarra de Santiago, el bajo espectral Lenchantin y la bataca de Lovering retumbando en los cuerpos.

De su reciente placa destacaron los cortes “Get Simulated”, “Haunted House”, “Thunder And Lightning” y “Dregs of The Wine”.

Consintieron las clásicas “Gouge Away”, “Wave of Mutilation”, “Isla de Encanta” y “Monkey Gone to Heaven”. Sin faltar se oyeron “Hey”, “I've Been Tired”, “Velouria”, “Havalina” y replicando en hechizantes arreglos “Wave of Mutilation (versión UK Surf)”.

Complacieron con la infaltable “Where Is My Mind?”, navegando al ocaso el ritmo de “Winterlong”. A los filos del escenario rindieron reverencias de gratitud Black Francis, Joey Santiago, David Lovering y Paz Lenchantin. Simularon adiós, retornando veloces para obsequiar “Debaser”.

Desaparecieron visiblemente sonrientes, satisfechos, cobijados por los aullidos y aplausos ensordecedores que confirmaban los placeres consumados para una velada inolvidable de rock.

Pixies arribará este domingo al festival Corona Capital Guadalajara, encuentro que se realizará este 20 y 21 de mayo.