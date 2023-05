Ricardo O’Farrill regresa a clínica en la que fue internado y a gritos denuncia maltrato (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El standupero Ricardo O’Farrill transmitió un video frente a la Clínica Margaritas, donde dijo haber sido internado contra su voluntad, para denunciar que se maltrata a los pacientes.

O’Farrill cobró notoriedad en abril cuando arremetió contra colegas como Daniel Sosa, Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto, entre otros, en un video en vivo en Instagram en el que denunció problemas existentes en el stand up y la comedia en México.

En aquel momento dijo padecer un trastorno de salud mental.

“Mi nombre es Ricardo O’Farril, tengo 28 años, estudié publicidad, soy ciudadano mexicano y sufro de neurosis diagnosticada, esto me lo explicó mi psiquiatra, me dijo ‘no te preocupes, tus sentimientos son igual a los de todas las personas, te pones triste como todas las personas, te pones feliz, te emputas, pero al triple’, todo lo que les molesta y afecta, a mí me molesta y afecta al triple”, dijo.

Esta semana O’Farrill reveló que fue ingresado a rehabilitación contra su voluntad en un “anexo” donde se burlaban de él, le chasqueaban en el oído y hasta lo amarraron.

“Por una situación de consumo de marihuana es sometido, porque esa es la realidad, es sometido a ir contra su voluntad a una clínica de rehabilitación donde además hubo violencia”, relató una mujer en un video de 1:12 minutos publicado por Latinus en TikTok y que él compartió en su cuenta de Twitter.

Después habló él: “Y que había incluso gente, familiares, amenazando, bueno no amenazando, intentando convencer a Hugo, mi chofer, de que vendiera mis camionetas, de que vendiera mis cuadros para poder pagar la clínica porque no tenían acceso a mi cuenta, entonces lo que estaban haciendo era querer mermar otra cuenta.

“Mientras que, en la clínica, yo estaba sufriendo maltrato que, en el transporte me convulsioné dos veces. Entonces, en el transporte pedí dos veces que paráramos por piedad y no paramos. Él (Pablo) les decía: ‘si tienen piedad, por Dios, aflojen a este cabrón, déjenlo descansar.

“No paraban de burlarse de mí. Uno me chasqueaba en el oído, me cacheteaba como para provocarme y después de hacía cariñitos, como para provocarme de igual manera”.

“Nos tratan peor que si fuera un anexo”

Días después de esta denuncia, la madrugada del 18 de mayo, O´Farrill llegó al lugar ubicado en la alcaldía Tlalpan y comenzó a transmitir en vivo desde su cuenta de Instagram, mientras golpea la puerta y grita desde la calle.

En la grabación, recuperada en otras redes sociales porque fue eliminada, se ve a O´Farrill llegar a patear la puerta y escupirla.

“Había dos mitos en la Revolución Industrial, cartismo y ludismo: Cartismo era mandar cartas, eso era lo que yo intenté hacer así. Ludismo es presentarse a hacer lo que yo estoy haciendo y resultó, en la Revolución Industrial, que ambos eran bastante útiles”, indicó en el video recuperado por un usuario en TikTok y publicado en Twitter.

“Y miren cómo estos pinches cobardes no son capaces de abrir la puerta”, dijo. Después, fuera de cuadro, comenzó a gritar: “En esta clínica, maltratan a sus pacientes. Sépanlo bien. Sépanlo bien Cofepris, CNDH, UNICEF. Esta pinche clínica tiene que cerrar, porque nos tratan peor que si fuera un anexo y cuesta casi 200 mil pesos”, añadió.

Denunció que le dieron Valium para “curar” su adicción a la marihuana.

“Y los cobardes no abren la puerta”, aseveró. Luego se metió a su coche y tocó el claxon durante un tiempo y pidió a quién lo estaba grabando que le pasara la bolsa de medicamentos que le suministraron.

“Las muestras las tienen los abogados y éstos pocos huevos por eso no abren”, indicó y se quitó la gorra, mientras caminaba rumbo a la puerta para volver a escupirla.

“Bien saben que aquí estoy por eso están bien escondidos ¿vea?”, dijo y volvió a tocar con fuerza la puerta. “¡Justicia para Camila! ¡Justicia para Camila! ¡Justicia para Cinthya! ¡Justicia para Rafa! Para el doctor, para el doctor Antonio, para Artur, Artur que está en esta clínica dudando de su vida, Artur, un paciente que se quiere suicidar y ustedes nomás le limitan los pinches cigarros”, añadió.