Interpol, Pixies, Idles y Thundercat, eufórico cierre del Corona Capital Guadalajara 

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El festival Corona Capital Guadalajara reunió a 71 mil fans durante dos días de fiesta, concluyendo eufórica edición con la presencia de Interpol, Pixies, Idles, Foals y Thundercat.

En el espacio al aire libre de las inmediaciones de la Arena VFG las buenas vibras tapatías sobrevolaron al reunir a la fanaticada, alcanzando a 33 mil en la fiesta dominical, en el segundo y último día del encuentro.

El goce se extendió con los tradicionales quioscos para alimentarse y refrescarse, a la par de las instalaciones de diversión alterna y una gran rueda de la fortuna.

El día transcurrió caluroso, luminosos atardeceres y noches refrescantes, que el público mayoritariamente juvenil disfrutaba.

Se contó con tres escenarios: el principal Corona Agua Rifada, Kia Stage y Viva Tent.

Interpol brindó intenso acto estelar del Corona Capital Guadalajara deleitando a los fans en alucinante rock.

Los neoyorkinos Interpol fueron los encargados de estelarizar el encuentro festivalero. Emergió Paul Banks (voz), Daniel Kessler (guitarra) y Sam Fogarino (batería), en una intensa velada nocturna al ritmo de “Obstacle 1”, “If You Really Love Nothing” y “Narc”.

El repertorio consideró “Fables” y la delirante “Evil”. Banks expresó a primeras palabras: “¡Es un privilegio, la estamos pasando muy bien!”.

Avanzó “Rest My Chemistry”, reconociendo al grupo Pixies como influencia musical, rasgando “Lights”, “Roland”, “The New”, “PDA” y obsequiando ante el clamor generalizado “Slow Hands”.

La legendaria agrupación Pixies, de las esperadas por los reunidos, hizo lo propio en una gala de rock. Apareció el vocalista Black Francis, el guitarro Joey Santiago, el bataco David Lovering y la bajista Paz Lenchantin, en un show de clásicas rolas y una selección de su reciente discografía “Doggerel” (2022).

El aclamado ensamble surgido desde 1986 en la ciudad estadunidense de Boston entonó “Wave of Mutilation”, “Isla de Encanta” y “Monkey Gone to Heaven”.

Se escuchó “Caribou”, “Hey”, “Mr. Grieves” y “Nomatterday”. Retumbó “Debaser” y “Tame”.

El proyecto Thundercat, al mando del angelino Stephen Lee Bruner, hechizó a los ritmos de “Tron song” y “A Fan's Mail”.

Los británicos Idles detonaron explosiva presentación comandada por el buen Joe Talbot, en catártico slam, brincos y berridos de los respetables, regalando uno de los actos más enloquecedores del festival recargado de energías desbordadas.

Durante la fecha cautivó el grupo Foals, Mother Mother y Pussy Riot. Concluyó Regina Spektor, la estrella rusa nacionalizada estadunidense para cerrar la celebración más allá de las 12:30 de la madrugada. Las multitudes se esfumaron en brillante satisfacción aguardado la próxima edición del Corona Capital Guadalajara.