La leyenda del rock Tina Turner apaga su voz a los 83 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–La cantante y actriz Tina Turner falleció a los 83 años de edad en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad, según ha informado un portavoz de la familia en un comunicado.

Su popularidad comenzó a aumentar y en 1966 llegaron a ser los teloneros de los Rolling Stones. Algunos de sus mayores éxitos en esta época fueron 'Proud Mary', en 1971 o 'Nutbush City Limits', en 1973.

Annie Mae Bullock nació en el año 1939, en la cuidad de Tennesse. Grabó varios temas como "Let's stay together", “What's love got to do with it", su primer número uno en ventas durante tres semanas seguidas.

En 1985, vuelve a triunfar con el tema de la película "Mad Max", “Beyond Thunderdome” y un año después con el famoso tema "We don't need another hero". Este tema fue el protagonista en el año 1985 y "Typical male" en 1986.

En el año 2006, Turner fue contactada por los productores de la película se la serie James Bond, para interpretar la banda sonora de la próxima película de la saga, luego de haber participado con el tema de la película “Goldeneye” en 1995.