Habrá un libro sobre las cartas entre Octavio Paz y Carlos Fuentes: Silvia Lemus

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En el marco de la apertura de convocatoria al Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria 2023, este año organizado por la UNAM, Silvia Lemus, periodista y viuda de Fuentes, adelantó que si hay un pendiente por conocerse del escritor son las cartas que intercambió con el poeta y Nobel Octavio Paz, mismas que formarían parte de un proyecto en libro que trabaja El Colegio Nacional.

Lo anterior durante la conferencia de prensa convocada este miércoles por Difusión Cultural de la UNAM en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, con motivo de la convocatoria de la Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),este año organizada por esta última pues ambas instituciones se turnan para efectuar el galardón anual, y no bianual como solía ser.

Ahí se reunieron Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, en representación de Alejandra Frausto; Rosa Beltrán, titular de Difusión Cultural de la UNAM; y Silvia Lemus.

Tras las participaciones de Beltrán, Borja y Lemus sobre la obra heterodoxa de Fuentes, su pensamiento, visión, y la importancia del premio a más de diez años, Lemus respondió en la ronda de preguntas y respuesta de la prensa sobre el legado de Fuentes, del cual respondió se encuentra en la Universidad de Princeton pues el autor de ‘Tierra Nostra’ siempre cuidó y pensó en su legado de manera meticulosa.

Prácticamente culminada la conferencia, Lemus convocó de nuevo a la prensa para dar un adelanto que sería una noticia:

“Hay algo importante que son las cartas cruzadas con Octavio Paz, es algo que he hablado con Christopher Domínguez quien tendrá a cargo ese fantástico proyecto de publicar las cartas, no se ha decidido por el gobierno actual cuándo entregarse, todos los documentos están a cargo del gobierno para el Colegio Nacional como lo quería Octavio Paz.

“Hay que esperar, no puedo decir más, pero es muy importante que se muestren las cartas de Octavio y Fuentes que deben ser fantásticas, conozco algunas y lo son”.

Y sobre cuánto se cartearon los escritores afirmó:

“Decir ‘toda la vida’ es mucho, pero sí lo hicieron bastante, he encontrado cartas de Octavio pidiéndole cartas a Fuentes y él le respondió siempre; no le avisó que publicaron lo que iban a a publicar en Vuelta pero no lo hizo y tendría sus razones para no hacerlo porque Carlos formaba parte de esa revista que duró tanto y formidable. Creo que (Octavio) debió haberle dicho ‘oye hay un artículo llamado El Guerrillero Dandy, y no se lo dijo, tampoco le habló cuando apareció’ y Octavio no le dijo a Carlos, … no sé si después de eso se rompió la relación”

Acto seguido recordó que la última vez que los escritores se vieron fue cuando coincidieron en un consultorio de los cardiólogos de apellidos Cesarman en la colonia Juárez. Mientras Fuente esperaba su cita, salió Paz y se saludaron de amanera afable, “porque tuvieron una amistad, y esas amistades buenas no se terminan, tampoco las malas, pero esa era buena”, culminó la periodista.

El premio

Respecto a la convocatoria se informó que está dirigida a ministerios, secretarías de Estado e instancias gubernamentales encargados de la promoción y difusión de la cultura y las artes en los países de Iberoamérica; a las academias pertenecientes a la Asociación de Academias de la Lengua Española, y a instituciones de educación y de cultura, públicas o privadas, nacionales e internacionales que, por su naturaleza, sus fines o sus objetivos se encuentren vinculadas a la literatura en lengua española, para que propongan a escritoras o escritores que, por el conjunto de su obra (escrita en español en su totalidad o una parte sustancial), hayan contribuido a enriquecer el patrimonio literario de la humanidad.

La recepción de candidaturas se abre con la publicación de la convocatoria y cierra el 10 de julio de 2023 en punto de las 23:59 horas (horario del centro de México) y deberá enviarse en formato PDF al correo premiocarlosfuentes@cultura.gob.mx

El premio, de carácter anual, consiste en un diploma, una obra escultórica diseñada por el artista Vicente Rojo y una cantidad equivalente, en pesos mexicanos, a 125 mil dólares estadounidenses. El fallo del jurado, definitivo e inapelable, será dado a conocer por la Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México, el 14 de agosto de 2023.