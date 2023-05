Willie Colón, emotiva velada salsera en el Auditorio Nacional (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El legendario cantante Willie Colón complació a sus seguidores en una emotiva velada salsera la noche de este miércoles en el Auditorio Nacional, donde reconoció las dificultades de concretar la presentación pero su disposición de saldar la deuda.

A los primeros pasos de la estrella originaria del South Bronx, Nueva York, las buenas vibras detonaron al ritmo de “Ché Ché Colé”, “Te Conozco” y “Calle Luna, Calle Sol”.

En primeras palabras expresó:

“¡Muchas gracias, México! ¡Después de tanto tiempo por fin se dio! Desde ese tiempo hasta que se dio el concierto me han caído los años como ladrillo”.

El compositor de 73 años había postergado shows en el Auditorio. Fue hospitalizado tras sufrir un accidente automovilístico, posteriormente padeció de covid-19.

La espera valió la pena uD83EuDD29 @williecolon nos regaló una noche que recordaremos siempre uD83DuDD25 pic.twitter.com/ahssTSaQJL — Auditorio Nacional (@AuditorioMx) May 25, 2023

Se sinceró con su gente:

“Se me ha hecho difícil, vine como cuatro días antes más para aclimatarme, y de nada me valió, voy a tener que quedarme un par de meses. Si tú ves que me desaparezco un par de minutos fui a coger oxígeno”.

La espera valió la pena. El trombonista hizo gala de su instrumento al resonar de “Idilio”. Aprovechó para honrar a Tina Turner, “La reina del rock and roll”, fallecida este 24 de mayo a los 83 años:

Foto: Montserrat López

“Rompió barreras en la música, para las mujeres, comercialmente y racialmente, como mujer negra todos mis respetos y cariño para Tina Turner, una grande que se nos fue”.

Velozmente le dedicó “Gitana”, avanzando en “Asia” y rindiendo homenaje sonoro al puertorriqueño Héctor Lavoe (1946-1993), momentos en que se vio desaparecer a Colón de escena, siendo su ensamble el encargado del segmento en el que destacó el corte “El Cantante”.

Regresó pidiendo al público un sondeo para medir en aplausos a mandatarios. Fueron aclamados por los reunidos, Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos y el de México Andrés Manuel López Obrador. Al igual instó por el dirigente venezolano Nicolás Maduro y el salvadoreño Nayib Bukele. Fue abucheado el político y empresario estadunidense Donald Trump.

Reflexionó el artista:

“Tantas cosas que están pasando en la política, el covid, las guerras…”.

Criticó el uso de los celulares, “quién sabe a donde nos va a llevar, soy un viejo de 73, no creo en muchas de las cosas que estoy viendo, pero yo creo en muchas cosas que no he visto”.

Movió a los cantos de “¿Oh qué será?”. Conmovió dirigiendo en mensaje:

“Los médicos me recomendaron de no tocar en una altura más alta de cuatro mil pies, México queda en siete mil y pico. Pero como tenía esta deuda con ustedes, dije mejor me muero en la tarima”.

Una marejada de cumplidos agasajó al cantautor conocido como “El Malo del Bronx”. Acudió un público en su mayoría coetáneos, a su vez, de una nueva oleada generacional, todos disfrutaron por igual. En los pasillos se veía a los respetables bailar cada uno de los temas, en tanto otros permanecían sentados escuchando en regocijo la calidad orquestal.

Emotivo show brindó @williecolon #WillieColón en el Auditorio Nacional, complaciendo a sus seguidores. uD83CuDFBC pic.twitter.com/kPznPhe2wJ — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) May 25, 2023

Entonó hacia el ocaso “Talento de Televisión”, “Demasiado Corazón” y “El Gran Varón”, esta última apoyándose por su equipo de cantantes.

Aparente despedida y retornó exclamando:

“Yo tengo una deuda muy grande con México ¡Viva México!”. ¡Gracias por su paciencia, por esperar dos años, espero que no sea la última vez!”.

En adiós inexorable obsequió “La Murga”, retirándose en gratitud lentamente tras el escenario, cobijado de aplausos y aullidos ensordecedores de satisfacción de sus fieles que le adoran, manteniendo la esperanza de verlo una vez más.